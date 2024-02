Pedro Martínez le dio los tips a Bello para mejorar su desempeño en el 2024 Brayan Bello, proyectado como el próximo gran lanzador de los Boston Red Sox, agradece los consejos recibidos de la leyenda de los Red Sox y miembro del Salón de la Fama, Pedro Martínez, para perfeccionar su lanzamiento y mejorar su condición física de cara a la temporada de las Grandes Ligas del 2024.

El joven lanzador dominicano, Brayan Bello, quien está destinado a convertirse en una figura destacada para los Boston Red Sox, ha buscado el asesoramiento de una leyenda del equipo y uno de los mejores lanzadores latinos en la historia de las Grandes Ligas, Pedro Martínez.

Después de su primer año como miembro titular de la rotación abridora de los Red Sox, Bello ha identificado áreas clave de mejora y ha recurrido a la experiencia y sabiduría de Pedro Martínez para perfeccionar su juego de cara a la temporada del 2024.

Durante el invierno, Bello tuvo la oportunidad de practicar con Martínez en el campo de entrenamiento propiedad del miembro del Salón de la Fama. En particular, Martínez ofreció valiosos consejos sobre el slider de Bello, un lanzamiento que el joven lanzador buscaba perfeccionar.

“Pude practicar con él tres o cuatro veces. Cuando llegué allá, mi slider no estaba en la mejor forma. Él me dio algunos consejos y ese mismo día, pude agarrarlo bien. Lo estaba tirando de una forma bien consistente y luego en los próximos días, fui agarrando más confianza. Entonces sí, fueron unos días muy buenos que pasé con Pedro. Me ayudó a afinar mi slider”, expresó Bello durante los entrenamientos primaverales.

Además de perfeccionar su lanzamiento, Bello también trabajó agresivamente en su condición física durante el invierno. Reconociendo la fatiga que experimentó al final de su primera temporada completa en las Grandes Ligas, se centró en fortalecer su parte inferior del cuerpo y su espalda para aumentar su resistencia y fortaleza.

El joven lanzador de los Medias Rojas destacó que estos esfuerzos, combinados con los valiosos consejos de Pedro Martínez, le han proporcionado una base sólida para afrontar el desafío de la próxima temporada de las Grandes Ligas en busca de un rendimiento aún más destacado.