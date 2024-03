Traductor de Ohtani habría mentido sobre sus estudios

El escándalo por apuestas ilegales que involucra al estelar pelotero de Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani, y a su traductor, Ippei Mizuhara, sigue extendiéndose y cada vez le aparecen más partes a esta novela que parece apenas comenzar.

Tras el despido de Ippei por parte de Dodgers salieron a la luz diferentes hipótesis sobre lo que pasó en realidad. Algunos hablan de un robo de 4.5 millones de dólares de Mizuhara a Ohtani y otros de que el actual Jugador Más Valioso de la Liga Americana se ofreció a pagarle la deuda que tenía acumulada debido al juego.

No obstante, ahora se reveló otra posible situación. De acuerdo al periodista de The Athletic, Sam Blum, el intérprete no había dicho la verdad sobre su currículo, ya que según la Guía de Medios que aportó Los Angeles Angeles, anterior equipo de Ohtani, allí aparecía que se graduó de la Universidad de UC Riverside en 2007. Sin embargo, la institución no posee registros de ello.