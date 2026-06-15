Periodista le canta las verdades a Emilio Bonifacio tras críticas al gremio Milo Deportes enfrenta la polémica visión de Emilio Bonifacio sobre el Draft de Reingreso y los salarios. El cronista deportivo "MiLo" López analiza la polémica de Emilio Bonifacio y aclara por qué el capitán del Licey está equivocado.