El cronista Miguel López “MiLo” encendió el debate en el patio de La UCA Deportes tras cuestionar las polémicas declaraciones del capitán de los Tigres del Licey, quien arremetió contra las reglas financieras de la postemporada y el gremio de peloteros nativos.
La manzana de la discordia: El 10% de los refuerzos nativos
El negocio del béisbol invernal de la República Dominicana (LIDOM) se encuentra sumido en una profunda fisonomía de debate y contradicciones periodísticas tras la filtración de un live de Instagram protagonizado por la gloria nacional Emilio Bonifacio. El veterano capitán azul arremetió de frente contra la regla de la liga que estipula un aumento obligatorio del 10% sobre el salario base de los jugadores nativos que son seleccionados como refuerzos en el Draft de Reingreso de cara al Round Robin.
En el corte analizado en los tableros del programa, Bonifacio planteó una postura utilitaria que incomodó a gran parte de los editores del patio:
“Si le suben un 10% a él, nos tienen que subir un 10% a todos nosotros de lo que metimos mano para clasificar. Yo fui el MVP y a mí no me suben… Yo como gerente te digo: ‘Mira, tú vas para tu casa, tú no ibas a cobrar ni uno y yo te voy a bajar un 10 porque te estoy ayudando a que cobres un mes más'”, argumentó el “Capi”, catalogando la regla contractual de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales (Fenapepro) como un “disparate”.
La réplica de Milo: “Estás tirando un pleito solo desde tu comodidad”
La respuesta del cronista Miguel López “MiLo” no se hizo esperar en la medular del espacio multi-streaming. Aunque el comentarista ratificó su respeto y admiración personal por la fisonomía y el pedigrí deportivo de Bonifacio, fue tajante al señalar que el pelotero está cometiendo un grave error gremial.
EL CAMBIO REGLAMENTARIO DE LA FEDERACIÓN EN LIDOM
[ANTES] ➔ El 10% de aumento y viáticos de gala eran de monopolio exclusivo para Importados.
[AHORA] ➔ Igualdad de condiciones: El pelotero nativo cobra el mismo 10% ante la necesidad.
Milo desmenuzó que este beneficio salarial, que anteriormente era un privilegio exclusivo de los jugadores importados (norteamericanos, venezolanos o mexicanos), fue una de las conquistas más aplaudibles de la actual gestión de la Federación para dignificar al obrero dominicano.
“Boni, tú no puedes estar en contra de un aumento salarial de tu gremio. Tú estás bien económicamente, te buscaste tus cuartos en Grandes Ligas y vives en Estados Unidos. Pero Pichito o Cristian Adames, que son obreros de este juego, aseguran diciembre, enero y viáticos de Serie del Caribe gracias a eso… Te van a dejar solo en este pleito, viejo, porque ningún pelotero va a firmar un papel diciendo que quiere ganar menos”, fustigó MiLo en los micrófonos.
El panel de La UCA Deportes coincidió en que Bonifacio enfoca erróneamente la contratación como “una ayuda” o un favor caritativo de la gerencia hacia el jugador eliminado, cuando en realidad se trata de una compra de necesidad urgente en el mercado de postemporada, donde la escasez de talento disponible obliga a los equipos clasificados a pagar el valor real de las piezas en el parqué.
La defensa de la Agencia Libre en la fisonomía de la Liga
Para cerrar el bloque del debate contracorriente, la mesa de edición digital ponderó el impacto financiero y la revalorización que vive la pelota invernal en la actualidad gracias a la implementación de la Agencia Libre. Los analistas recordaron que antes de esta reforma estructural de la Federación, el atleta de LIDOM carecía de alternativas utilitarias, estando atado de forma perpetua a los presupuestos caprichosos de su equipo original a menos que fuera cambiado o dejado libre sin familia.
Casos emblemáticos como los de Yaser Asprilla o Yamaico Navarro, quienes lograron amarrar contratos de un millón y dos millones de pesos mensuales tras superar la barrera de los 35 años, son el vivo reflejo de que la libre contratación ha enriquecido a la clase trabajadora del béisbol. Con las gradas digitales ardiendo entre los fanáticos del Licey que defienden el carácter de su líder y los cronistas que resguardan los derechos de la base humilde, Milo concluyó que Bonifacio ha quedado aislado en las pizarras morales de esta polémica de junio.