Pete Alonso aclara su compromiso con los Mets en medio de negociaciones silenciosas Con las negociaciones contractuales aparentemente en un compás de espera, y con Scott Boras como su agente, las dudas sobre su permanencia han crecido.

06/03/2024 · 10:45 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A medida que los Mets de Nueva York se embarcan en una temporada que algunos fanáticos ven como una etapa de transición, las especulaciones sobre el futuro de Pete Alonso han estado en aumento.

Sin embargo, Alonso, el toletero estrella de los Mets, ha lanzado un mensaje claro: su amor por la ciudad y la franquicia es genuino. En una entrevista con el podcast Foul Territory, Alonso expresó su aprecio por Nueva York y su conexión con la organización de los Mets.

“Honestamente, amo esta ciudad. Me encanta jugar como Met, me encanta ser Met… la personalidad de los muchachos en la casa club, el personal y los entrenadores. Para mí esto es familia y esto es hogar, así que simplemente me siento y escucho”, afirmó Alonso.

Aunque las negociaciones contractuales han sido tranquilas, las declaraciones de Alonso indican que está dispuesto a considerar ofertas para permanecer con los Mets. El toletero de 29 años, tres veces All-Star, está comprometido a hacer su parte para fortalecer su vínculo con la franquicia y la ciudad.

La incertidumbre persiste sobre si las conversaciones llevarán a un acuerdo antes de que Alonso alcance la agencia libre, pero sus palabras podrían proporcionar cierta tranquilidad a los fanáticos que esperan ver al poderoso bateador continuar su carrera en Queens.