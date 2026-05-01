Pitcheo dominicano de lujo, pero sin premio: la mentira de los juegos ganados en MLB Lanzas de maravilla y pierdes igual. Tres de los abridores dominicanos más destacados de las Grandes Ligas tuvieron actuaciones de calidad en los últimos días, pero ninguno pudo llevarse el triunfo. Peralta, Sánchez y Valdez lanzan bien y se van sin victoria. El béisbol, una vez más, demostró que lanzar bien no siempre es suficiente.

El béisbol tiene esa crueldad particular: puedes ser el mejor hombre en el terreno y aun así irte con las manos vacías. Eso es exactamente lo que vivieron tres de los abridores dominicanos más importantes de la temporada 2026 en MLB. Freddy Peralta, Framber Valdez y Cristopher Sánchez pusieron números para aplaudir en el montículo, pero sus equipos no respondieron cuando más los necesitaban.

Freddy Peralta: calidad sin recompensa

El derecho dominicano de los Mets de Nueva York entregó una salida de calidad que su bullpen no supo preservar. Peralta completó seis entradas, permitió tres carreras y se fue del juego con ventaja en el marcador. Lo que vino después fue otra historia: el relevo de Nueva York dejó escapar la ventaja y los Mets terminaron perdiendo.

Para Peralta, que viene siendo uno de los lanzadores más consistentes del staff de Nueva York, la derrota fue un golpe duro de digerir. Sus números siguen siendo sólidos, pero el récord no refleja la calidad de sus actuaciones.

Framber Valdez: ocho ponches y sin decisión

El zurdo de los Astros de Houston fue quizás el más dominante de los tres. Valdez completó seis entradas, concedió apenas dos carreras y se fue del partido con ocho ponches en su haber. Una actuación que en cualquier otra noche habría significado una victoria cómoda.

Sin embargo, Houston no pudo darle el apoyo ofensivo necesario, y Valdez salió sin decisión. Es el tipo de salida que no aparece en las estadísticas de victorias, pero que cualquier mánager en las Grandes Ligas firmaría cada cinco días.

Cristopher Sánchez: otro que se fue sin decisión

El zurdo de los Filis de Filadelfia completó el trío de actuaciones dominicanas de calidad sin resultado. Sánchez, que viene consolidándose como uno de los abridores más confiables de Filadelfia, tuvo otra salida sólida que tampoco se tradujo en victoria para su equipo.

El patrón se repite: pitcheo dominicano de primer nivel, soporte insuficiente del resto del equipo.

El contexto: una temporada de contrastes

Lo que está ocurriendo con estos tres lanzadores refleja una realidad más amplia del béisbol dominicano en 2026: hay talento de sobra en el montículo, pero el béisbol es un deporte colectivo. Una actuación brillante del abridor puede desperdiciarse en segundos si el bullpen falla o si el lineup no produce carreras.

Los tres —Peralta, Valdez y Sánchez— tienen números que los colocan entre los mejores abridores de sus respectivas divisiones. El problema no es la calidad. El problema es el contexto.

José Soriano, la excepción que confirma la regla

En medio de este panorama de actuaciones sin premio, hay un dominicano que sí está cosechando los frutos de su trabajo: José Soriano, de los Angelinos de Los Ángeles. El derecho dominicano lidera todas las Grandes Ligas con una efectividad (ERA) de 0.84, un número casi irreal a estas alturas de la temporada.

Soriano es la prueba de que el talento dominicano en el montículo está en un momento extraordinario. Y si Peralta, Valdez y Sánchez siguen lanzando como lo han hecho, los triunfos terminarán llegando.

La estadística que miente con números reales

El récord de victorias de un lanzador es, quizás, la estadística más engañosa del béisbol moderno. Que un abridor gane o pierda depende en gran medida de factores que están completamente fuera de su control: el apoyo ofensivo de sus compañeros, la efectividad del bullpen y hasta el momento en que el mánager decide sacarlo del juego. Un lanzador puede dominar durante siete entradas, ponchar a diez bateadores y permitir una sola carrera, y aun así irse con una derrota si su equipo no anota. Por eso, métricas como el FIP, los ponches por nueve entradas o el WHIP cuentan una historia mucho más honesta sobre la calidad real de un lanzador que un simple número de victorias. Los casos de Peralta, Valdez y Sánchez son el recordatorio perfecto de que juzgar a un pitcher por sus triunfos es como juzgar a un chef por si los comensales dejaron propina.