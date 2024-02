Pitcher Statcast: el porqué ignorar Barrels y Brls/BBE para el análisis de lanzadores A pesar de la prevalencia del análisis de calidad de contacto para lanzadores en la comunidad de fantasía, podría ser beneficioso para los jugadores ignorar estas métricas y buscar otras estadísticas más predictivas durante la temporada de fantasía de 2024.

28/02/2024 · 11:35 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las métricas de Statcast, como Barrels y Brls/BBE, son excelentes para evaluar el rendimiento de un bateador en el béisbol de fantasía, y es natural pensar que estas métricas también podrían ser predictivas para los lanzadores. Sin embargo, hay evidencia que sugiere que los lanzadores no tienen la misma influencia sobre Barrels que los bateadores.

Ronald Acuña Jr. lideró la liga en Barrels en 2023 con 86, mientras que Miles Mikolas lideró a los lanzadores permitiendo 66, una cifra significativamente menor. Se necesitan menos Barrels para liderar entre los lanzadores que entre los bateadores, lo cual encaja con la teoría DIPS (Defensive Independent Pitching Statistics), que sostiene que los bateadores tienen más control sobre las bolas bateadas que los lanzadores.

Sin embargo, estas métricas no parecen ser relevantes para la fantasía, ya que los lanzadores con números altos no son opciones atractivas. La velocidad promedio de salida en el aire parece ser una mejor apuesta que los totales brutos de Barrels, pero los lanzadores con las peores cifras no son opciones fantásticas atractivas.

Un caso de estudio con Robbie Ray, quien tuvo números de calidad de contacto no impresionantes en 2021 pero logró un éxito significativo. Esto sugiere que las métricas de calidad de contacto pueden no captar completamente la efectividad de un lanzador.

Las métricas de Statcast como Barrels y Brls/BBE probablemente deberían ser ignoradas para el análisis de lanzadores en el béisbol de fantasía. Aunque estas métricas son útiles para evaluar a los bateadores, su valor predictivo para los lanzadores parece ser limitado. Ignorar este tipo de análisis podría proporcionar una ventaja competitiva en el juego de fantasía.