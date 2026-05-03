¿Poder en pausa? Los Dodgers frenan la racha de derrotas pero extienden su sequía de jonrones en San Luis Por fin se rompió el maleficio en Chávez Ravine, aunque el madero sigue sin "sonar". Reporte de una victoria que sabe a alivio, pero que deja una estadística que tiene a los analistas de Los Ángeles rascándose la cabeza. Los Dodgers ganaron, sí, pero los cuadrangulares siguen brillando por su ausencia.

Con una labor magistral de Justin Wrobleski, Los Ángeles venció 4-1 a los Cardinals para sacudirse una racha de cuatro caídas consecutivas. Sin embargo, el equipo de Dave Roberts suma ya seis partidos sin sacar la pelota del parque, algo que no ocurría desde hace más de una década.

Tras una semana para el olvido, el conjunto californiano finalmente encontró la fórmula para ganar en el Busch Stadium. Pero no fue a base de batazos de largo metraje, sino con “béisbol pequeño” y un pitcheo hermético.

Victoria con sabor a manufactura

En un juego de 10 hits, los Dodgers fabricaron sus cuatro carreras a la antigua:

Producción colectiva: Freddie Freeman , Andy Pages , el coreano Heyseong Kim y el emergente Alex Call remolcaron una vuelta cada uno.

Freeman dominante: El inicialista reafirmó que San Luis es su segunda casa, manteniendo su histórico dominio en ese parque.

Wrobleski imponente: El lanzador Justin Wrobleski lideró la carga desde el montículo para limitar a la ofensiva de los Cardinals a solo una carrera.

El dato que preocupa: 6 juegos sin HR

A pesar del triunfo, la sequía de poder es alarmante. Según el analista David Vassegh, esta es la primera vez desde julio de 2014 que los Dodgers pasan seis juegos seguidos sin conectar un jonrón. En aquella ocasión, la racha llegó a ser de ocho partidos.

Ohtani en frío: La superestrella Shohei Ohtani volvió a irse sin hits (aunque negoció boletos), sumándose al bache de poder que atraviesa el corazón del lineup.

Lo que viene: Rumbo a Houston

Con la mirada puesta en el regreso de Mookie Betts este mismo mes, los Dodgers viajan ahora a Texas para enfrentar a los Astros de Houston a partir del lunes. Será una serie de alto voltaje donde Freddie Freeman ya advirtió: “Hay mucho margen de mejora en nuestra ofensiva”.

¿Ustedes creen que los Dodgers pueden sobrevivir en una división tan competitiva ganando solo con “béisbol pequeño” o necesitan que Ohtani y compañía despierten los bates ya? ¿Es preocupante esta sequía de jonrones o solo una racha pasajera?