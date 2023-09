¡Ponlo en marcha, Mookie! ¡Betts conecta su duodécimo jonrón inicial de la temporada! Mookie Betts solidificó su candidatura al Jugador Más Valioso con un jonrón récord para sorprender a los fanáticos de los Dodgers

12/09/2023 · 06:05 AM

Mookie Betts conectó otro jonrón en el juego de los Dodgers de Los Ángeles contra los Padres de San Diego el lunes. Los Dodgers, sin embargo, perdieron el juego después de ceder una ventaja inicial de cinco carreras, la mayor parte de la cual fue proporcionada por Betts en el plato.

En el primer turno al bate, Mookie Betts conectó su jonrón número 39 de la temporada y su jonrón número 12 en el inicio del juego. Su tiro de 396 pies fue profundo al jardín izquierdo en una cuenta de 0-2 que empató el juego luego de que Juan Soto conectara un sencillo productor en la mitad de las entradas.

El jonrón de Betts lo empató con otros tres que ocupan el segundo lugar con más primeros bateadores en una temporada con 12. Brady Anderson (1996), Alfonso Soriano (2007) y George Springer (2019) comparten el lugar con Betts con Soriano en el liderará con su temporada inicial de 13 jonrones en 2023.

En general, como primer bate en las mayores, el jugador de 30 años ha conectado 48 jonrones, la sexta mayor cantidad en la historia de la MLB. Además, se convirtió en apenas el tercer jugador en alcanzar 100 carreras impulsadas desde el puesto de primer bate en una temporada que fue su tercera temporada de carreras impulsadas de tres dígitos.

El jugador utilitario de los Dodgers no se detuvo allí cuando registró un doble de tres carreras impulsadas que limpió las bases en la parte baja de la tercera. Esto le dio a Los Ángeles una saludable ventaja de 7-2, pero no lograron hits en las siguientes seis entradas antes de que una recuperación tardía en la novena no fuera suficiente.