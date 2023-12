¡Por fin Aaron Judge en un super dúo! Así será la alineación de los Yankees con Juan Soto Un posible orden de bateo de los Yankees de Juan Soto y Aaron Judge tiene Nueva York emocionado por la temporada: orden de bateo proyectado 2024, lo que aporta Soto a la alineación, qué esperar de Soto en el Yankee Stadium.

09/12/2023 · 10:56 AM

Juan Soto tiene un nuevo hogar. Los Padres de San Diego finalmente decidieron presionar el botón de canje del talentoso jardinero, enviándolo a los Yankees de Nueva York .

Ha pasado un tiempo desde que los Yankees fueron el equipo grande y malo de las Grandes Ligas de Béisbol. Atrás quedaron los días en los que todos los mejores agentes libres tenían la posibilidad de viajar a Nueva York y la familia Steinbrenner ganaba la guerra de ofertas. Y ya han pasado 14 años desde la última vez que los Yankees ganaron una Serie Mundial.

Nueva York busca cambiar todo eso. Puede que no haya contratado a un gran agente libre, pero consiguió el nombre más importante en el mercado de cambios esta temporada baja, completando un acuerdo por el jardinero de los Padres, Juan Soto, el miércoles.

Los Yankees son un mejor equipo de lo que eran un día antes de que se hiciera oficial el acuerdo para adquirir a Juan Soto. Soto está trayendo su inmenso talento al Bronx, donde ahora forma un súper dúo con el ex Jugador Más Valioso de la Liga Americana, Aaron Judge . En la temporada 2023 de la MLB, los Yankees, que se perdieron la postemporada en 2023, terminaron la campaña en el puesto 29 en las grandes ligas con un promedio de bateo de .227, 24 en wOBA (.304) y 19 en wRC+ (94).

Yankees está emocionado por un golpe 1-2 entre Soto y Judge, ¡Esa es una entrada que hay que ver!

Definitivamente lo es. Soto, el nuevo Yankee, viene de otra temporada fantástica. En su primera (y única) campaña completa con los Padres en 2023, la superestrella dominicana bateó /275/.410/.519 con 35 jonrones y 109 carreras impulsadas. También obtuvo 132 bases por bolas en la temporada.

Conseguir a Soto es un movimiento enorme para los Yankees. El equipo ha carecido de toleteros zurdos en los últimos años y no ha contado con el apoyo necesario en la alineación detrás del Jugador Más Valioso de la Liga Americana de 2022, Aaron Judge. Al adquirir a Soto, los Yankees no sólo están agregando otro candidato al Jugador Más Valioso, sino también a uno que batea como zurdo y es totalmente capaz de aprovechar el corto porche en el jardín derecho del Yankee Stadium.

Este movimiento impacta drásticamente las perspectivas de los Yankees para 2024, convirtiendo inmediatamente su alineación en una de las mejores del deporte. ¿Cómo impacta en el nueve inicial del equipo? Esto es lo que necesita saber.

Los detalles oficiales del intercambio, según los Yankees : “Los Yankees de Nueva York anunciaron hoy que han adquirido al tres veces All-Star y cuatro veces ganador del Bate de Plata, OF Juan Soto, y al dos veces ganador del Guante de Oro, OF Trent Grisham, de manos de los Padres de San Diego a cambio del RHP Michael King, C Kyle Higashioka, RHP Jhony Brito, RHP Randy Vásquez y RHP Drew Thorpe”.

Soto puede convertirse en agente libre tan pronto como concluya la temporada 2024 de la MLB, ya que se encuentra en el último año de su elegibilidad para el arbitraje.

Proyección de alineación de los Yankees 2024

Aaron Boone disfrutará dibujando la alineación todos los días. Aunque ciertamente hay algunas opciones sobre cómo se verá, aquí hay una proyección de cómo podría evolucionar la alineación en 2024:

DJ LeMahieu, 3B Juan Soto Aaron Judge, CF Antonio Rizzo, 1B Giancarlo Stanton, DH Gleyber Torres, 2B Alex Verdugo Antonio Volpe, SS Austin Wells, C

Pero dado lo que sí sabemos, es decir, que los altos mandos de los Yankees se sienten cómodos con Aaron Judge como su jardinero central principal, y los jugadores actualmente a bordo, así es como podrían verse las cosas:

DJ LeMahieu, 3B Juan Soto, RF Aaron Judge, CF Anthony Rizzo, 1B Giancarlo Stanton, DH Alex Verdugo, LF Gleyber Torres, 2B Anthony Volpe, SS Austin Wells/José Treviño, C

Puedes objetar el orden aquí; Las prodigiosas habilidades de embase de Soto lo convierten en un primer bate ideal, Torres tiene más poder en su bate que Verdugo y Rizzo y Stanton ciertamente no se desempeñaron como bates de mitad de orden la temporada pasada. Pero LeMahieu fue el primer bateador elegido por Boone en 2023, mientras que Nueva York parece tener fe en un año de recuperación para sus dos toleteros plagados de lesiones. Además, esta configuración permite a los Yankees alternar diestros y zurdos, arruinando los planes del bullpen de los oponentes al final de los juegos.

Soto finalmente le da a Judge un compañero de fórmula en la cima del orden, mientras que Verdugo es otro bateador profesional que alarga un poco la alineación; tener a Torres, un bateador por encima del promedio, en el hoyo número 7 es un lujo que muchos equipos ganaron. No lo he hecho. Y si Volpe logra el tipo de avances que insinuó al final de lo que fue un año de novato difícil en general, cuidado.

Aunque, en lo particular, nos gustaría ver el lineup configurado de esta manera:

Alex Verdugo, LF Aaron Judge, CF Juan Soto, RF Giancarlo Stanton, DH Anthony Rizzo, 1B DJ LeMahieu, 3B Gleyber Torres, 2B Austin Wells/José Treviño, C Anthony Volpe, SS

Esto porque LeMahieu no se ha estado embasando a su ritmo de antes y Verdugo perfectamente pudiese suplir las recientes carencias de DJ, Judge es el bate más temible de la alineación por lo que nos gustaría tenga mayor número de apariciones al plato y Soto siempre se ha sentido mejor bateando de tercero que de segundo y es una protección ideal para Aaron. En tanto que Stanton posee una fuerza descomunal, que en salud, es el slugger ideal, herramienta propia de un gran cuarto bate. No quisimos dejar en cola el bate más débil para dinamizar la alineación.

Aquí la propuesta de Yahoo:

A primera vista, es sorprendente la diferencia que pueden marcar un par de adquisiciones. Este grupo se siente mucho, mucho más profundo que el del año pasado, donde se confiaba constantemente en tipos como Franchy Cordero, Jake Bauers y Billy McKinney para turnos al bate significativos.

Lo que Juan Soto aporta a la alineación de los Yankees

No es raro que se pongan grandes expectativas en los jugadores jóvenes, particularmente en aquellos que se consideran los mejores prospectos. Es un poco menos común que esas comparaciones sean con miembros del Salón de la Fama. Es raro que formen parte del Salón de la Fama del círculo interno. Y es casi completamente inaudito que esos jugadores cumplan esas expectativas.

Eso es lo que ha hecho Soto en su carrera. Se le ha comparado con la leyenda de los Medias Rojas, Ted Williams, ambos bateando desde el lado izquierdo, teniendo un ojo impecable y un enfoque disciplinado y agregando poder para completar el paquete ofensivo.

Hasta la fecha, Soto suma 640 bases por bolas en su carrera y 577 ponches. Según Stathead , sólo seis jugadores durante sus primeras seis temporadas en las mayores tienen al menos 640 bases por bolas y más bases por bolas que ponches: Ted Williams (813 bases por bolas a 287 ponches), Ferris Fain (662 a 194), Frank Thomas (661 a 443 ), Ralph Kiner (660 a 448), Roy Thomas (646 a 313) y Soto. De esos jugadores, Williams, Thomas, Kiner y Soto son los únicos con un OPS superior a .900 y son los únicos cuatro con al menos 160 jonrones.

El año pasado, los Yankees tuvieron la décima tasa de ponches más alta en el béisbol y la sexta tasa de boletos más alta. Agregar a Soto funcionará para reducir esa tasa de ponches y mejorar la ya impresionante tasa de boletos.

Juan Soto en el Yankee Stadium

Pero lo que todos quieren saber sobre Soto es cómo encajará en el Yankee Stadium. El porche corto en el jardín derecho está hecho a medida para bateadores zurdos con un enfoque de arrastre. Los factores del parque de Baseball Savant tienen solo al Great American Ball Park de Cincinnati como un mejor lugar para que los zurdos conecten jonrones que el Yankee Stadium.

No hay duda de que Soto convertirá algunos elevados adicionales en jonrones. También es probable que pierda algunos debido a que el jardín central (y el central izquierdo en particular) está un poco más lejos que en Petco Park.

En su mayor parte, está claro que Soto se beneficiará del estadio más pequeño, aunque todavía no tanto como algunos podrían pensar. Baseball Savant rastreó que si hubiera jugado todos los partidos de 2023 en el Yankee Stadium, habría conseguido 27 jonrones, seis menos que si hubiera jugado todos los partidos en Petco Park en San Diego.

Baseball Savant informó en 2023 que tenía una tasa de atracción del 35,5 por ciento, una tasa directa del 43,1 por ciento y una tasa de campo opuesto del 21,3 por ciento. Josh Lowe (30,4 por ciento), Brandon Nimmo (31 por ciento), Ryan McMahon (33,9 por ciento), Nolan Jones (34,7 por ciento), Freddie Freeman (35,3 por ciento) fueron los únicos bateadores zurdos con al menos 20 jonrones y una cifra más baja tasa de atracción que Soto.

La habilidad de Soto para esparcir el balón por el campo es parte de lo que lo hace tan peligroso. Y los Yankees necesitan urgentemente su bate proveniente del lado izquierdo. Nueva York ha intentado en los últimos años agregar una presencia zurda a la alineación, firmando o haciendo movimientos para jugadores como Jay Bruce, Joey Gallo, Andrew Benintendi, Rougned Odor, Franchy Cordero y Willie Calhoun.

En 2023, los Yankees ocuparon el puesto 24 en wRC+ (carreras ponderadas creadas más) por bateadores zurdos con 91, y desde 2018 , ocupan el puesto 15 con 100. El año pasado, Soto ocupó el quinto lugar entre los bateadores zurdos con un wRC+ de 155. y desde 2018 ocupa el segundo lugar con 154.

Ya sea que conecte más jonrones o continúe con su ritmo constante de producción, una cosa es segura: será el apoyo más destacado que Judge haya tenido en su carrera. Desde la temporada de novato de Judge (2017), ha liderado al equipo en OPS todos los años con la excepción de 2020, cuando perdió tiempo debido a una lesión. Entre los jugadores de los Yankees con al menos 100 juegos , nadie ha tenido un OPS en una sola temporada por encima de .900 (en la temporada 2020 de 60 juegos, Luke Voit, Clint Frazier y LeMahieu superaron esa marca cada uno). El OPS más alto de un Yankee en jugar en al menos 100 juegos desde el inicio de 2021 fue la marca de .817 de Anthony Rizzo en 2022.

Soto ha tenido un OPS por encima de .900 en todas las temporadas de su carrera, excepto en 2022.

Ese apoyo de la alineación llegará lejos, particularmente dadas las luchas en 2023 de jugadores como Anthony Rizzo y Giancarlo Stanton, y la carrera en gran medida inconsistente de Gleyber Torres.

Y luego está el impacto defensivo de adquirir a Soto. Aunque es un bateador excepcional, no es un jugador defensivo destacado. Baseball Savant lo calificó en el tercer percentil en rango (outs por encima del promedio) y fue valorado en -9 OAA en general.

El año anterior, de alguna manera estaba aún peor. Pasó todo 2022 en el jardín derecho y fue registrado en -16 OAA (aunque de alguna manera fue finalista del Guante de Oro ese año). Al mudarse a Nueva York, es posible que los Yankees opten por jugarlo en el jardín derecho, donde tiene menos espacio para cubrir.

Alex Verdugo, adquirido de Boston el martes, es un defensor destacado en las esquinas y estaría mejor preparado para ocupar el jardín izquierdo, mientras que Judge tiene suficiente experiencia en el centro para ocupar ese puesto.

Pero la defensa no es la razón por la que los Yankees están adquiriendo a Soto. Lo están consiguiendo para compensar una decepcionante temporada de 2023 y restablecerse como los Bronx Bombers. Con la pareja de Soto y Judge, es difícil argumentar que son algo más que una de las alineaciones más temidas en el deporte.