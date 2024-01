¿Por qué Blake no y Marcus si? Los Yankees no firmaron a Blake Snell y optaron mejor por Marcus Stroman.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El equipo proveniente de Nueva York se puede decir que ha dejado a todos atónitos ante la decisión que han tomado y es que estos decidieron firmar a Marcus Stroman en vez de Blake Snell, Algo bastante extraño debido a que los Yankees mostraron un interés muy grande por Snell (y esto se demuestra porque el equipo de Nueva York ya le había hecho una oferta a Blake).

Durante todo el invierno el equipo originario de Nueva York estuvo buscando al prospecto de la MLB (Major League Baseball) y quien no lo buscaría si en la temporada 2023 tuvo un regreso avasallante e incluso por su destacada participación coronado con el premio al “Mejor Pitcher del Año en la Liga Nacional”. Blake Snell no es solo un pitcher cualquiera es el pitcher a nivel nacional de este año.

Entonces llega una pregunta, ¿Por qué los Yankees no firmaron con Blake Snell?, pues bien la respuesta a esta tan intrigante pregunta se encuentra en el momento en que el equipo de Nueva York le hizo la oferta. El desarrollo de los eventos se desenvuelve así, primero los Yankees mandaron a sus experto a hacerle una oferta a Blake y al momento de negociar con el destacado beisbolista, este y su agente le exigieron un contrato al equipo por el cuantioso total de 200 millones de dólares americanos, esta es una enorme cantidad de dinero, que diga enorme es una cantidad incalculable pero por esa suma de billetes verdes es que los provenientes de Nueva York no pudieron tener al pitcher. Así es, básicamente los Yankees no tenían el poder económico suficiente para poder costearse al mejor lanzador de la liga nacional.

Bueno a este destacado equipo de Nueva York las cosas no le estaban saliendo como esperaban primero fallaron en obtener el japonés, Yoshinobu Yamamoto, y después no contaban con la cantidad de efectivo necesario para conseguir a Blake Snell. Pero al final estos decidieron aplicar por una ultima opción, que sea ultima no significa que sea mala, y esta fue Marcus Stroman.

Marcus Earl Stroman un jugador de béisbol de ascendecia puertorriqueña que ha demostrado ser uno de los mejores lanzadores de las Grandes Ligas.

A pesar de que los Yankees no lograron obtener los prospectos que hubieran querido tener, tampoco les fue tan mal ya que lograron hacerse con un buen pelotero.