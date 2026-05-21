Power Rankings de Abridores MLB 2026: un dominicano es el nuevo as de la liga Cristopher Sánchez llega a la cima con 29.2 innings sin permitir carreras.

El zurdo dominicano de los Filis desplazó a Ohtani del primer lugar con una blanqueada que extendió su racha sin permitir carreras a 29.2 innings — la más larga activa en las Mayores. Su cambio de velocidad genera swings en blanco en el 49% de las ocasiones. Misiorowski es segundo con 88 ponches y recta de 99.7 mph.

Por cuarta encuesta consecutiva, un nuevo lanzador ha escalado hasta la cima de los Power Rankings de Lanzadores Abridores de MLB.com. Paul Skenes, Tarik Skubal y Shohei Ohtani han ocupado el número uno en algún momento de esta temporada.

Ahora se une a esa compañía élite un zurdo dominicano que puede que aún no sea un nombre conocido en todos los hogares — pero que está lanzando como el mejor pitcher de las Grandes Ligas.

Cristopher Sánchez es el nuevo número 1.

1. Cristopher Sánchez — Filis de Filadelfia 🇩🇴

(Encuesta anterior: 4)

Sánchez asciende a la cima gracias a una blanqueada el sábado que extendió su racha sin permitir carreras a 29.2 innings — la más larga activa en las Mayores. El espigado zurdo dominicano se acerca a la marca de 41 entradas establecida por Grover Alexander en 1911, que sigue siendo la racha más larga sin permitir carreras para un pitcher de los Filis desde que el montículo fue colocado a su distancia actual en 1893.

El protagonista de su arsenal es su extraordinario cambio de velocidad — que limita a los rivales a promedio de .148 y genera swings en blanco en el 49% de las ocasiones. Tres pitcheos. Dominio absoluto.

“Es un as legítimo.” — MLB.com

2. Jacob Misiorowski — Cerveceros de Milwaukee

(Encuesta anterior: 7)

Sánchez no es el único sin permitir carreras este mes. Misiorowski presume la tercera racha más larga de innings en blanco en las Mayores con 24.1 innings, luego de seis episodios impecables en Wrigley Field. El derecho lidera las Grandes Ligas con 88 ponches y tasa de ponches del 39.3%.

Su recta promedia ahora 99.7 mph — y como exploró Mike Petriello de MLB.com, “The Miz” bien podría ser el pitcher abridor con la recta más potente en la historia de las Mayores. Ha realizado 254 pitcheos de 100+ mph. Los pitchers en segundo y tercer lugar combinados apenas suman 265.

3. Cam Schlittler — Yankees de Nueva York

(Encuesta anterior: 2)

Elige una estadística, cualquiera, y es muy probable que Schlittler lidere en ella. Antes de su apertura del miércoles contra los Azulejos, encabezaba a todos los pitchers calificados en:

ERA: 1.35

FIP: 1.83

Pitching Run Value de Statcast: #1

El derecho de 25 años lanza rectas más del 90% del tiempo — la tasa más alta entre todos los abridores calificados — abrumando a los bateadores con velocidad premium y tres formas distintas de recta.

4. Shohei Ohtani — Dodgers de Los Ángeles

(Encuesta anterior: 1)

La caída de Ohtani del primer lugar tiene poco que ver con su desempeño. Llegó a su octava apertura con ERA de 0.82 — la mejor entre todos los pitchers con al menos 40 innings. Los oponentes apenas batean .159 ante él. Su combinación de recta y sweeper — usada el 71.4% del tiempo — es letal.

5. Paul Skenes — Piratas de Pittsburgh

(Encuesta anterior: 6)

Luego de dos aperturas consecutivas de 8.0 innings en blanco, Skenes encontró un obstáculo permitiendo cinco carreras ante los Filis. Su ERA quedó en 2.62 — pero no se dejen engañar. Su ERA esperada de 2.09 supera ampliamente el 2.65 del año pasado. Sigue siendo el abridor más difícil de batear, limitando a los rivales a promedio de .158.

6. Chris Sale — Bravos de Atlanta

(Encuesta anterior: 3)

A los 37 años y en su 16ta temporada, Sale sigue dominando. ERA de 1.96, siete de nueve aperturas con dos carreras o menos completando al menos seis innings. Un modelo de consistencia en una rotación devastada por las lesiones.

7. Chase Burns — Rojos de Cincinnati

(Sin clasificar anteriormente)

El joven de 23 años tiene ERA de 1.83 — quinta mejor entre los pitchers calificados. El 93% de sus pitcheos son rectas de cuatro costuras o sliders. Su recta promedia 98.1 mph y su slider genera swings en blanco en el 51.7% de las ocasiones.

8. Zack Wheeler — Filis de Filadelfia

(Sin clasificar anteriormente)

Wheeler luce como él mismo tras su cirugía de descompresión del síndrome de salida torácica. ERA de 1.99 luego de siete innings en blanco ante los Piratas — superando claramente a Skenes en ese duelo. Su recta subió a 96.3 mph en su última apertura.

9. Dylan Cease — Azulejos de Toronto

(Sin clasificar anteriormente)

84 ponches en 57.1 innings — tasa del 35.1% en el percentil 97 de MLB. De no ser por Misiorowski, Cease sería el rey del ponche en las Grandes Ligas. ERA de 2.98 tras 10 aperturas con un arsenal ampliado.

10. Davis Martin — Medias Blancas de Chicago

(Sin clasificar anteriormente)

La mayor sorpresa de la liga. Un derecho de 29 años que inició el año con ERA de 4.32 en toda su carrera — y ahora tiene marca de 6-1 con ERA de 1.61 y ERA+ de 268. Eso significa que ha lanzado un 168% mejor que el promedio de la liga.

El orgullo dominicano: Sánchez en la cima

El ranking de esta semana tiene un sabor especial para el béisbol dominicano. Cristopher Sánchez no solo está en el número 1 — está lanzando de una manera que hace historia en los Filis de Filadelfia. Un zurdo que domina con tres pitcheos, que no necesita velocidad de triple dígito para ser el mejor de la liga y que está construyendo un argumento serio para el Premio Cy Young de la Liga Nacional.

La República Dominicana tiene al mejor pitcher de las Grandes Ligas en este momento. Y su nombre es Cristopher Sánchez.