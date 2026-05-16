El béisbol latino vive uno de sus mejores momentos en la historia de las Grandes Ligas — y los dominicanos tienen mucho que decir en esa conversación. El panel de 12 votantes de MLB Español publicó sus Power Rankings de Bateadores Latinos de la semana, y tres nombres de República Dominicana aparecen en el Top 10. Aquí, el ranking completo con especial atención en los quisqueyanos.

1. Yordan Álvarez — Astros de Houston

El cubano sigue siendo el mejor bateador latino del béisbol. Aunque desaceleró después de un inicio electrizante, sus números siguen siendo de élite:

OPS de 1.017 — segundo en las Grandes Ligas

— segundo en las Grandes Ligas 14 jonrones y 30 carreras impulsadas

9 categorías de Statcast en el percentil 90 o mejor — incluyendo percentil 100 en valor de carreras en bateo, OBA esperado, promedio esperado y slugging esperado

2. Andy Pagés — Dodgers de Los Ángeles

El otro cubano del dúo dominante. Pagés atraviesa un pequeño bajón pero sus números siguen siendo sólidos:

.306/.358/.525 — OPS de .883

Percentil 91 en tasa de batazos duros (51.2%)

Líder de la Liga Nacional en bWAR con 2.9 — gracias a su excelencia defensiva

3. Ildemaro Vargas — Diamondbacks de Arizona

El venezolano que sorprendió a todos con su racha histórica de 27 juegos consecutivos con hit sigue siendo una máquina de contacto:

.331/.354/.561 — OPS de .915

Percentil 96 en tasa de ponches (11.0%) y promedio esperado (.306)

Tercer mejor promedio de la Liga Nacional

4. Elly De La Cruz — Rojos de Cincinnati

El dominicano más destacado del ranking y uno de los argumentos más sólidos para el MVP de la Liga Nacional. Libre de lesiones en 2026, Elly ha dado un giro enorme respecto a 2025:

.299/.359/.525 — OPS de .884

10 jonrones y 9 bases robadas

Percentil 97 en velocidad de salida promedio (94.2 mph)

Percentil 93 en valor de carreras en bateo (11)

Percentil 92 en tasa de batazos duros (51.6%)

La combinación de poder y velocidad de Elly es única en el béisbol. Nadie en su posición tiene sus números en jonrones, carreras anotadas, slugging y bases totales. Si mantiene este nivel, la conversación del MVP de la Liga Nacional tendrá que incluir su nombre.

5. Jonathan Aranda — Rays de Tampa Bay

El primera base mexicano demuestra que 2025 no fue casualidad:

.284/.387/.480 — OPS de .866

Líder de la Liga Americana con 33 carreras impulsadas

8 jonrones y percentil 91 en valor de carreras en bateo

6. Otto López — Marlins de Miami

El segundo dominicano del ranking y quizás la historia más emotiva del béisbol latino en 2026. López pasó años “bloqueado” por Bo Bichette en el sistema de los Azulejos de Toronto — donde fue prospecto sin poder abrirse paso. Con la oportunidad que le dieron los Marlins, el dominicano criado en Montreal está respondiendo de la mejor manera:

.339 de promedio — segundo en la Liga Nacional

— segundo en la Liga Nacional 58 hits — líder de todas las Grandes Ligas

— líder de todas las Grandes Ligas .867 de OPS

11 dobles y 5 bases robadas

Percentil 95 en valor de carreras en bateo (12)

La historia de Otto López es un recordatorio de que el talento siempre encuentra su camino. Bloqueado en Toronto, brillando en Miami. El béisbol dominicano tiene en él a uno de sus representantes más emocionantes del momento.

7. Randy Arozarena — Marineros de Seattle

El cubano está teniendo sus mejores números en una temporada completa:

.301/.389/.843 de OPS

11 dobles y 11 bases robadas

Percentil 98 en valor de carreras en corrido de bases

8. Wilyer Abreu — Medias Rojas de Boston

El venezolano sigue el memorable Clásico Mundial con una sólida temporada:

.310/.385/.475 — OPS de .860

6 jonrones

Mejoró su tasa de ponches del 24.2% al 18.4%

9. Junior Caminero — Rays de Tampa Bay

El tercer dominicano del ranking — y el que tiene el swing más puro del béisbol según Statcast. Aunque su producción de poder ha mermado un poco en las últimas semanas, los números siguen siendo impresionantes:

11 jonrones — OPS de .817

Percentil 100 en velocidad del bate (79.9 mph) — el más rápido de toda la MLB

Cuando el bate de Caminero está en el percentil 100 en velocidad, los jonrones siempre regresan. Es solo cuestión de tiempo.

10. Luis Arráez — Padres de San Diego

El venezolano sin poder pero con contacto extraordinario:

.302/.379/.370

Tasa de ponches de apenas 4.0% — percentil 100

Percentil 100 en tasa de swings en blanco (8.3%)

El resumen dominicano: tres en el Top 10

| Jugador | Posición | Equipo | Destacado |

| Elly De La Cruz | 4° | Rojos | OPS .884, 10 HR, 9 SB, percentil 97 exit velocity |

| Otto López | 6° | Marlins | Líder en hits (58), .339 de promedio |

| Junior Caminero | 9° | Rays | 11 HR, percentil 100 en velocidad del bate |

República Dominicana tiene tres representantes en el Top 10 de bateadores latinos — con Elly como el más completo, Otto como el más sorprendente y Junior como el más explosivo. Una generación que está redefiniendo la presencia dominicana en el béisbol de las Grandes Ligas.