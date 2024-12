Predicciones de Cody Bellinger con los Yankees

Y aunque Bellinger es un ex MVP, es difícil predecir qué esperar de él en 2025. Después de su temporada de MVP con los Dodgers de Los Ángeles en 2019, su rendimiento se desplomó, llegando a su punto más bajo en 2021, cuando, en una temporada acortada por lesiones, bateó .165 con -1.7 bWAR. Su temporada 2022 fue mejor, pero aún por debajo del promedio, y firmó con los Cachorros de Chicago en 2023 buscando salvar su carrera.

Bellinger hizo exactamente eso, bateando .307 con 26 jonrones en 2023, antes de dar un pequeño paso atrás la temporada pasada. A pesar de su inconsistencia, los expertos creen que está preparado para triunfar en Nueva York.

“La gente cree que el Yankee Stadium será un buen lugar para él”, dijo Mark Feinsand de MLB.com después del canje. “Los jugadores zurdos con poder ciertamente parecen prosperar en ese estadio con el porche corto del jardín derecho. No va a tener que venir y ser un MVP en el medio de la alineación”.

Sin la presión de tener que llevar una alineación, pero con una ventaja considerable como ese pequeño porche del Yankee Stadium, aquí hay algunas predicciones demasiado tempranas sobre cómo puede desempeñarse Bellinger en 2025.

Cody Bellinger conectará más jonrones que en cualquier temporada desde su campaña de MVP de 2019

El número a superar es 26, el total de jonrones de su resurgida temporada de 2023. Bellinger conectó 47 jonrones en 2019 y sería poco razonable esperar eso de él el próximo año, incluso en un estadio como el Yankee Stadium. FanGraphs proyecta que conectará 23, por lo que llegar a los 20 jonrones sin duda está a su alcance. Y el propio Bellinger cree que todavía le queda ese tipo de poder.

“Lo he logrado, conseguí una buena cantidad de jonrones en mi año de novato. Creo que ya lo tengo en el tanque”, dijo en una aparición en YES Network. “Nunca se sabe el futuro, trato de no establecer números futuros, solo quiero salir y jugar el mejor béisbol que pueda: defensa, correr las bases y simplemente ayudar al equipo a ganar”.

Para aquellos que se preguntan qué tan bien puede aprovechar el pequeño porche del Bronx, Bellinger conecta aproximadamente la mitad de sus jonrones hacia el lado del jardín derecho y casi el resto hacia el jardín central. El Yankee Stadium está a 314 pies de la línea del jardín derecho, una distancia razonable, pero los bateadores se dan un festín en el área del jardín central derecho, donde la cerca no se mueve tan atrás como en la mayoría de los otros parques. Finalmente llega a 385 en el jardín central derecho, pero no antes de que el área inmediatamente frente a las gradas se trague más de lo que le corresponde en elevados.

Bellinger pasará la mayor parte de su tiempo en el jardín central.

Uno de los beneficios de que los Yankees hayan negociado con Bellinger es que le da al equipo la versatilidad que necesitan. Aaron Judge pasó la mayor parte de la temporada 2024 en el jardín central, pero con Bellinger y el prospecto principal Jasson Domínguez a cuestas , puede volver al jardín derecho.

Bellinger sólo ha jugado 41 partidos en su carrera en el jardín izquierdo, por lo que, aunque técnicamente eso está sobre la mesa, es mucho más probable que Domínguez juegue allí, al menos por el momento. Los Yankees probablemente no quieran mantener a Judge —el capitán de su equipo, rey de jonrones de la Liga Americana y dos veces Jugador Más Valioso— en el jardín central cuando se acerca a los treinta y tantos, lo que deja a Bellinger como el candidato más probable.

El nuevo Yankee también podría jugar en la primera base si algo le sucede al reciente fichaje Paul Goldschmidt . Goldschmidt es un ex Jugador Más Valioso de la Liga Nacional y ha jugado al menos 150 partidos en cada temporada completa desde 2015. Esa racha tiene que terminar en algún momento, pero su durabilidad fue un gran atractivo para un equipo de los Yankees cuyos veteranos han tenido problemas para mantenerse saludables en el pasado reciente.

El jardinero de los Yankees ejercerá su opción y se quedará con Nueva York después de 2025

Bellinger llegó a los Yankees cuando le quedaban dos años de contrato con los Cachorros. Ganará 27,5 millones de dólares en 2025, de los cuales los Yankees se harán cargo de 25 millones. Bellinger también tiene una opción de jugador de 25 millones de dólares para 2026, la temporada en la que cumplirá 30 años, con una rescisión del contrato de 5 millones de dólares.

Tiene demasiado sentido en Nueva York como para que Bellinger opte por no renovar ese contrato. Dado que no es muy probable que Bellinger recupere su nivel de MVP y consiga un contrato mucho más importante, las probabilidades de que ejerza su opción parecen mayores que las de no hacerlo.