Preocupa la razón por la que Starling Marte está en lista de lesionados

Los Mets de Nueva York colocaron a Starling Marte en la lista de lesionados debido a migrañas, según Mike Puma del New York Post.

Marte ha lidiado previamente con problemas de lesiones . Sin embargo, no hay mucho que él pueda hacer sobre este problema de migraña. Obviamente, a los Mets les encantaría mantenerlo fuera de la lista de lesionados, pero esta decisión es comprensible dadas las circunstancias.

Marte, de 34 años, está recortando .254/.308/.332 con un OPS de .640 en 2023. También conectó siete jonrones y se robó 24 bases. Ex All-Star, Marte no ha sido consistente en 2023. Dicho esto, las lesiones han jugado un papel. Ha aparecido en 84 juegos hasta este momento.

Existe la posibilidad de que New York venda antes de la fecha límite de cambios de la MLB. Jugadores como David Robertson, Tommy Pham y Mark Canha son candidatos comerciales sin duda. Incluso Max Scherzer y Justin Verlander podrían estar disponibles, aunque cambiar cualquiera de los lanzadores sería difícil dadas sus edades y contratos.

Starling Marte también puede haber sido un candidato comercial potencial. Dependiendo de cuánto tiempo esté fuera, Marte aún puede ser una opción. Sin embargo, cambiar a Marte no sería fácil para los Mets. Cumplirá 35 años en octubre y se le deben 19,5 millones de dólares en 2024 y 2025, según Spotrac. Un contendiente aún puede tener interés en Marte dada su versatilidad en los jardines, destreza veterana y velocidad en las bases. Además, no es un mal bateador a pesar de sus problemas en 2023.

Continuaremos monitoreando y brindando actualizaciones sobre Marte y los Mets a medida que estén disponibles.