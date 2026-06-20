El ambicioso movimiento invernal que trajo a Freddy Peralta a los Mets de Nueva York desde Milwaukee (a cambio de las cotizadas promesas Brandon Sproat y Jett Williams) no ha podido traducirse en éxito colectivo. Con el equipo metropolitano hundido en la parte baja de la tabla de posiciones al llegar al tramo intermedio de junio de 2026, la gerencia de Queens se perfila firmemente a activar el modo de liquidación de cara a la fecha límite de cambios del 3 de agosto.
La salida de “Fastball Freddy” cobra aún más fuerza debido al nulo avance en las negociaciones para una extensión contractual. Reportes indican que las exigencias del diestro dominicano (quien busca un pacto de 7 a 8 temporadas) chocan de frente con la postura de la oficina de los Mets, que prefiere un compromiso a corto plazo. Al quedar como agente libre al finalizar la actual campaña de 2026, cambiarlo ahora para obtener talento joven es la decisión financiera más lógica para Nueva York.
En sus primeras 15 aperturas de la temporada, el nativo de Moca ha demostrado su acostumbrada durabilidad y capacidad para devorar entradas, registrando los siguientes números:
- Récord: 5-5
- Efectividad (ERA): 3.90
- Entradas lanzadas: 83.0 IP
- Ponches: 81 K
- WHIP: 1.30
El paquete perfecto: Juventud a cambio de picheo probado
Los Filis de Filadelfia se encuentran en una posición familiar: son serios contendientes a la Serie Mundial, pero urgen de un brazo de experiencia que fortalezca su rotación, especialmente ante el dantesco debut en Las Mayores de su cotizado prospecto Andrew Painter.
El analista Garrett Kerman ha estructurado una propuesta de intercambio que beneficia a ambas organizaciones sin que Filadelfia tenga que desprenderse de sus tres principales joyas del sistema de granjas:
PROPUESTA DE CAMBIO
Filis de Filadelfia reciben a: RHP Freddy Peralta
Mets de Nueva York reciben a: RHP Matthew Fisher (Prospecto Nº 10) y 3B Carson DeMartini (Prospecto Nº 16)
¿Qué recibirían los Mets en este canje?
La gerencia neoyorquina obtendría dos piezas de proyección inmediata para acelerar su proceso de reestructuración:
Matthew Fisher (Lanzador Derecho): Una joya del Draft de 2025 (séptima ronda). Los Filis rompieron récords al otorgarle un bono de firma de $1.25 millones para convencerlo de no ir a la universidad. Con 6 pies 3 pulgadas de estatura, Fisher posee una recta cortada de cuatro costuras que viaja entre las 92-94 mph con un spin rate de élite, complementada por un slider de velocidad media, curva y cambio.
Carson DeMartini (Tercera Base): Seleccionado en la cuarta ronda de 2024 procedente de Virginia Tech. Es un bateador zurdo con un poder descomunal que promedió un OPS superior a 1.000 en sus tres años colegiales y despachó 21 cuadrangulares en su última campaña de la NCAA. Ha tenido un ascenso meteórico desde Clase-A hasta Doble-A en su primer año completo, proyectando su debut en Grandes Ligas para el 2027.
Para Filadelfia, entregar un prospecto de séptima ronda y un antesalista de cuarta ronda es un precio sumamente calculado y razonable por un lanzador que ostenta dos selecciones al Juego de Estrellas en su currículum. Con la ventana de campeonato abierta de par en par, los Filis saben que el mes de junio no es momento para sentimentalismos con las fincas, sino para blindar los brazos de cara a octubre.