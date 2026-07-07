Prospecto dominicano es apresado en Nueva York Johan Sandoval Rodríguez fue apresado por el ICE por irregularidades de visado.

El estelar jugador de 22 años, nombrado recientemente MVP universitario, fue arrestado camino al gimnasio y permanece bajo custodia en Buffalo mientras su familia y la universidad gestionan su defensa legal.

​Una detención sorpresa camino al entrenamiento

​La comunidad del béisbol dominicano y el deporte universitario en los Estados Unidos se encuentran en estado de profunda conmoción. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo en Nueva York al prometedor prospecto dominicano Johan Sandoval Rodríguez, de 22 años de edad. El joven nativo de Quisqueya venía de firmar una temporada brillante en la que fue galardonado como el Jugador Más Valioso (MVP) de la Universidad Estatal de Savannah y del prestigioso Minority Prospects HBCU Baseball All-Star Game.

​Según declaraciones ofrecidas por sus familiares, el arresto se produjo el pasado viernes por la mañana en un operativo sorpresivo. Sandoval Rodríguez se desplazaba en su vehículo con destino al gimnasio para cumplir con sus rutinas de entrenamiento cuando automóviles sin logotipos oficiales ni marcas visibles le interceptaron el paso, procediendo los agentes federales a su inmediata detención.

​Irregularidades con la visa de estudiante F-1

​Los reportes oficiales indican que la intervención del ICE se debió al surgimiento de supuestas irregularidades relacionadas con el estatus de su visa de estudiante F-1, el documento legal obligatorio que permite a los ciudadanos extranjeros cursar estudios académicos y participar en programas deportivos dentro del territorio estadounidense. Tras el arresto, el pelotero dominicano fue trasladado y actualmente permanece bajo estricta custodia federal en el Buffalo Service Processing Center, en el estado de Nueva York.

​Ante la compleja situación y los altos costos que demanda el sistema migratorio norteamericano, los familiares de Johan Sandoval han puesto en marcha de manera urgente una campaña de recaudación de fondos públicos. El objetivo de la iniciativa es recolectar el dinero necesario para cubrir los honorarios de la defensa legal especializada y costear la fianza en caso de que las autoridades judiciales correspondientes decidan otorgarle la libertad condicional bajo fianza. Fuentes cercanas a la familia confirmaron que la comunidad ha respondido de forma solidaria, logrando reunir una suma considerable de dinero hasta el momento.

​La Universidad Estatal de Savannah asume la defensa

​El caso ha escalado hasta las más altas esferas de la Universidad Estatal de Savannah, institución que el prospecto defendía con orgullo en los diamantes. El rector de la alta casa de estudios, el Dr. Jermaine Whirl, emitió un comunicado oficial asegurando que la universidad está trabajando de manera activa y directa con un cuerpo de abogados expertos en leyes de inmigración y en constante comunicación con los parientes de Sandoval para agilizar todas las gestiones legales que permitan aclarar su estatus a la brevedad posible.

​Mientras se esperan nuevas actualizaciones sobre las audiencias de comparecencia y su estado procesal, el panorama ha despertado una enorme preocupación generalizada entre entrenadores, ligas de béisbol, defensores de los derechos de los inmigrantes y organizaciones deportivas, quienes han levantado la voz exigiendo respuestas claras a las autoridades federales sobre las condiciones del apresamiento del destacado atleta quisqueyano.