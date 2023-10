Bravos de Atlanta logran una doble jugada espectacular para completar una remontada salvaje ¡Los Bravos de Atlanta finalizan el Juego 2 de la NLDS con una doble jugada increíble! Se recuperan para ganar 5-4 a los Filis con jonrones de d'Arnaud y Riley y doble matanza que puso fin al juego.

10/10/2023 · 06:05 AM

El grupo de toleteros más potente del béisbol finalmente tomó el ritmo de las cosas, tal vez justo a tiempo para salvar la temporada para los Bravos de Atlanta.

Si a esto le sumamos una doble jugada histórica que puso fin al juego , cortesía de una atrapada notable de Michael Harris II y un posicionamiento astuto de Austin Riley, de repente este equipo con 104 victorias ha pasado de estar abajo y mostrar un poco de arrogancia en la postemporada.

Travis d’Arnaud y Riley conectaron jonrones de dos carreras mientras los Bravos, que se mantuvieron sin un hit hasta la sexta entrada, se recuperaron de un déficit de cuatro carreras para sorprender a los Filis de Filadelfia 5-4 el lunes por la noche, igualando la Serie Divisional de la Liga Nacional en una victoria cada uno.

D’Arnaud, quien comenzó como receptor en lugar de Sean Murphy, dio esperanza a los Bravos con su tiro a las gradas del jardín izquierdo en el séptimo, reduciendo la ventaja de Filadelfia a 4-3. Fue el primer hit extrabase de la serie de Atlanta.

Riley proporcionó el segundo, impulsando un lanzamiento en cuenta de 3-2 de Jeff Hoffman (0-1) hacia el bullpen de los Filis con dos outs en el octavo para poner a los Bravos adelante por primera vez en la serie al mejor de cinco. Ronald Acuña Jr. anotó por delante de Riley luego de ser golpeado en el brazo izquierdo por el primer lanzamiento de Hoffman proveniente del bullpen.

Terminó de una manera igualmente sorprendente. Con Bryce Harper a bordo, Nick Castellanos impulsó uno a lo profundo del centro-derecho, solo para ser robado en una gran atrapada por Harris que se estrelló contra la cerca.

Harper había rodeado la segunda base cuando Harris hizo el agarre. Retrocedió desesperadamente y el tiro de regreso al cuadro pasó por encima del segunda base Ozzie Albies. Pero Riley respaldó la jugada y lanzó un tiro a primera que completó la doble matanza.

Fue el primer juego de postemporada en la historia del béisbol que terminó en una doble matanza que involucró a un jardinero, según Elias Sports Bureau.

Así de simple, la serie está toda atada. El tercer juego es el miércoles en Filadelfia.

El manager de los Filis, Rob Thomson, habló sobre el error garrafal de Harper al correr las bases.

“Normalmente no pasas la base”, dijo Thomson. “Quédate frente a él, asegúrate de que no quede atrapado. Pero pensó que la pelota estaba claramente por encima de su cabeza, no pensó que fuera a atraparla. Y Harris hizo una gran jugada. Increíble.”

Riley también lo hizo, retrocediendo en una jugada en la que nunca hubiera esperado estar involucrado.

“Terminó siendo el lugar correcto en el momento correcto”, dijo Riley.

AJ Minter (1-0) se llevó la victoria y Raisel Iglesias consiguió su primer salvamento de esta postemporada.

Con Zack Wheeler dominando una alineación que lideró las mayores en carreras y empató un récord de Grandes Ligas con 307 jonrones, los Filis construyeron una ventaja de 4-0. JT Realmuto conectó un jonrón de dos carreras en la tercera ante Max Fried, intercalado entre el sencillo productor de Alec Bohm y el elevado de sacrificio de Bryson Stott.

Wheeler, que nació y creció no lejos de Truist Park, estuvo a un strike de pasar el sexto sin permitir un hit. Pero le dio base por bolas a Acuña luego de ponerse adelante 1-2 en el conteo, y Albies conectó un sencillo al jardín derecho.

Acuña estaba aguantando en tercera, pero se fue a home cuando el tiro de regreso al cuadro rebotó en el guante de Trea Turner para el segundo error de la noche del campocorto.

Wheeler abanicó al equipo en cada una de las dos primeras entradas, y los Bravos hicieron contacto con solo 12 de 26 strikes. Matt Olson fue el único corredor de base, llegando cuando Turner lanzó un roletazo de rutina al campocorto.

Finalmente, en el decimotercer bateador de la noche de Atlanta, Marcell Ozuna levantó uno al jardín central. Fue atrapado por Johan Rojas, pero eso parecía un progreso por la forma en que estaban luchando los Bravos.

Atlanta fue blanqueada 3-0 en el Juego 1 y comenzó la serie con 14 entradas seguidas en blanco, su sequía más larga de la temporada, antes de finalmente abrirse paso con una asistencia del guante de Turner.

Fried, quien ingresó a la lista de lesionados al final de la temporada con un problema recurrente de ampollas, trabajó cuatro entradas. Permitió tres carreras y seis hits y tuvo suerte de dejar el juego perdiendo sólo 3-0.

Bryson Stott falló con un roletazo con las bases llenas para finalizar la primera, y los Filis dejaron varados a dos corredores más en la cuarta.

En total, los Filis dejaron 11 corredores en base, pero aún regresan a casa en la misma posición que hace un año cuando ganaron los dos últimos juegos de la NLDS en casa para derrotar a los Bravos .

Thomson fue a su bullpen temprano en el Juego 1, levantando al Ranger Suárez en la cuarta entrada a pesar de que solo había permitido un hit. Esa estrategia dio sus frutos cuando media docena de relevistas se combinaron con Suárez para completar una blanqueada de cinco hits. Esta vez, Thomson se quedó con su abridor demasiado tiempo, dejando a Wheeler para la séptima entrada con una ventaja de 4-1.

D’Arnaud hizo pagar a Wheeler en su lanzamiento número 92 (y último), pero el manager de los Filis no se arrepintió.

Aaron Nola, quien lanzó siete entradas en blanco contra Miami durante la ronda de comodines, irá por los Filis en el Juego 3. El derecho hizo tres apariciones contra los Bravos durante la temporada regular, registrando una efectividad de 3.50 y sin lograr una decisión.

Atlanta aún no ha nombrado a su titular para el Juego 3, aunque los Filis esperan ver a Bryce Elder o AJ Smith-Shawver, un novato de 20 años.