¿Qué es 'Best Speed' y qué nos dice esta estadística sobre la lucha en el plato de Manny Machado? Los mejores jugadores por Best Speed, es una colección obvia de los mejores bateadores de la liga

La velocidad de la bola rápida es increíblemente importante para el éxito de un lanzador abridor y es increíblemente fácil de ver en muestras pequeñas. Si un tipo se sienta 94-95, estará allí la mayor parte del juego, y en el momento en que no lo esté, todos estarán preocupados por su salud. En otras palabras, los lanzadores normalmente no lanzan 75 al azar en su bola rápida o la clavan en la tierra.

Sin embargo, los buenos bateadores, bateadores que buscan poder, hacen esto regularmente:

Sucede todo el tiempo. Mire las pelotas peor golpeadas este año y aún verá bateadores de calidad: George Springer , Freddie Freeman y Corbin Carroll , todos en esa tabla.

Por lo tanto, la velocidad de salida promedio no es tan predictiva como la velocidad promedio de la bola rápida, sino que es un número convincente que se rastrea en un montón de sitios. ¿Y si quitamos las pelotas peores y miramos el resto de bolas bateadas?

Voila, Best Speed, que es una velocidad de salida promedio, pero solo del cincuenta por ciento superior de las bolas bateadas del bateador. Justo alrededor de esa marca es donde el poder predictivo es mejor para un bateador , y si miras a los mejores jugadores por Best Speed, es una colección obvia de los mejores bateadores de la liga . Las únicas sorpresas en la lista son aquellos con ángulos de lanzamiento muy bajos ( tipos Yandy Díaz ), o aquellos con tasas de ponches muy altas ( tipos Jack Suwinski ). Si usó esta lista sola (y 100 = promedio) como guía, encontrará algunos nombres interesantes. El año pasado, los 20 primeros en Best Speed fueron un 36 por ciento mejores que el promedio de la liga, y solo uno estuvo por debajo del promedio.

Esa es una buena señal para Jordan Walker, Gunnar Henderson y Willson Contreras, quienes están entre los primeros 20 si relajas los umbrales de aparición en el plato. También podrían ser algunos de los bates de compra en la temporada baja y antes de la fecha límite de canjes más obvios del juego. No será fácil atraparlos cuando sus dueños también saben que están golpeando la pelota muy fuerte.

Si podemos reunir un grupo de jugadores que tenga a) Mejor velocidad por encima del promedio; b) una tasa de ponches mejor que el promedio; y c) producción general por debajo del promedio, Machado está en esos 20 jugadores, clasificados por su mejor velocidad.

Realmente parece que Manny Machado está lastimado o presionado o ambos. Está persiguiendo más que nunca, está mostrando la peor tasa de Barril de su carrera y se enfrenta a la mayor cantidad de slidera de su carrera (y los supera a una velocidad terrible). Las cosas están un poco difíciles en San Diego en este momento, y Machado parece querer poner toda la ofensiva sobre sus hombros y arrastrarla hacia adelante. Entonces, ¿dónde están las buenas noticias?

La buena noticia es que todavía está entre los 100 primeros en Best Speed, por lo que no ha perdido todo el poder de su bate. Sigue haciendo contacto, y cada día está un poco más lejos de la lesión de tobillo del año pasado y de la lesión de mano de este año. Y también está empezando a calmar la persecución en el plato:

Desde la lesión en el tobillo, la velocidad de carrera de Machado se ha hundido hasta el último cuartil de la liga, así que no cuente con una tonelada más de bases robadas. De lo contrario, apueste por un resurgimiento en la segunda mitad.