¿Qué le pasa al Ministro? El dato que avergüenza a Manny Machado en el peor arranque de su carrera en la MLB El antesalista dominicano Manny Machado cayó al fondo de la MLB al registrar un promedio de .170, el más bajo de la Liga Nacional en la temporada 2026.

El arranque de la temporada 2026 de las Grandes Ligas está siendo una auténtica pesadilla para el capitán de los Padres de San Diego, el dominicano Manny Machado. El antesalista estrella tocó fondo la noche de este lunes en la derrota de su equipo 3-0 ante los Filis de Filadelfia, confirmando una crisis ofensiva que ya encendió todas las alarmas en el Petco Park.

Machado tuvo otra jornada para el olvido al irse de 4-0 con dos ponches y dejar correr una oportunidad de oro con las bases llenas. Tras esta gris actuación, el portal analítico Padres Data Daily expuso la cruda realidad del antesalista de sangre quisqueyana con un dato contundente: Manny Machado posee actualmente el promedio de bateo más bajo (.170) en toda la Liga Nacional entre los bateadores calificados.

El capitán falló a la hora cero ante Jesús Luzardo

El bache ofensivo del siete veces All-Star de la MLB se hizo sentir con fuerza desde la misma primera entrada del encuentro. Fernando Tatis Jr. y Miguel Andújar abrieron el inning con imparables consecutivos y, tras un error defensivo, San Diego logró llenar las almohadillas sin outs en la pizarra.

En el momento cumbre, el lanzador zurdo de los Filis, Jesús Luzardo, se creció en la lomita y ponchó de forma consecutiva a Machado y a Jackson Merrill para apagar la rebelión de los Frailes.

Las cosas no mejoraron para el “Ministro de la Defensa” en el tercer episodio. Con Tatis Jr. en circulación tras conectar un hit, Machado volvió a pararse en la caja de bateo con la oportunidad de sacudirse la mala racha, pero terminó rodando para un doble play por la vía 6-4-3 que mató las aspiraciones de su equipo.

Unos Padres que necesitan el despertar de su estrella

Mientras la ofensiva de San Diego se ahogaba dejando a 10 corredores en posición de anotar, los Filis aprovecharon el poder de Kyle Schwarber, quien conectó su cuadrangular número 21 de la campaña (líder de la MLB), y un jonrón de dos carreras de Brandon Marsh para sellar la blanqueada.