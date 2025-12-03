Qué opinan los aficionados de los Phillies sobre Kyle Schwarber, J.T. Realmuto, la pretemporada y más Los Phillies acababan de ganar la Serie Mundial cuando The Athletic encuestó a sus aficionados por última vez en enero de 2023.

Han sucedido muchas cosas desde entonces. Pero esta es la primera temporada baja con un cambio real para el grupo central que llevó a los Phillies al Clásico de Otoño de 2022. J.T. Realmuto, Kyle Schwarber y Ranger Suárez son agentes libres. Es poco probable que Nick Castellanos siga con el club para los entrenamientos de primavera. Y los Phillies podrían cambiar de equipo de las Grandes Ligas este invierno, abriendo el camino para el debut de sus mejores prospectos.

Es un momento de incertidumbre, de esperar y ver qué pasa. Ese sentimiento parece reflejarse en la percepción de los aficionados sobre el rumbo del club.

Las Reuniones Invernales de la próxima semana probablemente traerán noticias y movimientos en la plantilla. Mientras los aficionados esperan la acción, ¿qué creen que deberían hacer los Phillies? Hemos recopilado los resultados de casi 2000 encuestados a continuación.

¿Cuál debería ser el mayor enfoque de los Phillies esta temporada baja?

Respuesta/Porcentaje de votos

Renovar el contrato de Kyle Schwarber o J.T. Realmuto (49%)

Reestructurar los jardines: 38%

Encontrar un nuevo cuarto bate: 8%

Reforzar el bullpen: 2%

Conseguir profundidad en el pitcheo abridor: 1%

Otros: 2%

Los Filis están priorizando a dos agentes libres clave: Realmuto y Schwarber. La afición parece estar de acuerdo con este enfoque. Schwarber dejó momentos memorables en 2025: abriendo el tercer juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional en la octava entrada en el Dodger Stadium, el juego de cuatro jonrones contra los Bravos y conectando múltiples grand slams en el Citizens Bank Park. El impacto de Realmuto, aunque más discreto a la ofensiva, se pudo sentir en la solidez de la rotación de los Filis, que ha elogiado su liderazgo.

¿Deberían los Filis renovar el contrato de Kyle Schwarber?

Respuesta/Porcentaje de Votos

Sí 85%

No 15%

Hay una razón por la que los cánticos de “MVP” llenaron el Citizens Bank Park en 2025. Schwarber se ganó el cariño de los aficionados de los Phillies no solo por su desempeño en el campo, sino también por sus años de liderazgo en el vestuario y su trabajo benéfico en la comunidad. La gran mayoría de los aficionados respondió “sí”.

¿Lo harán?

Respuesta/Porcentaje de Votos

Sí 85%

No 15%

¿Cuál es la diferencia entre esta pregunta y la anterior? Dos votos más para “sí”.

¿Renovarán los Phillies a J.T. Realmuto?

Respuesta/Porcentaje de Votos

Sí 80%

No 20%

Los aficionados parecen tener menos fe en que los Phillies renovarán a Realmuto que en Schwarber. Sin duda, es el mejor receptor disponible este invierno, incluso con su ofensiva en declive mientras se prepara para su temporada a los 36 años.

¿Es más importante renovar a Realmuto o a Schwarber?

Respuesta/Porcentaje de votos

Schwarber 56%

Realmuto 30%

Demasiado difícil de responder 15%

Esta fue una división interesante. Ambos jugadores tienen sus fortalezas intangibles, incluyendo el liderazgo de Schwarber en el vestuario y la serenidad de Realmuto al frente del cuerpo de lanzadores. Pero parece que el rendimiento ofensivo de Schwarber (OPS de .928 vs. 700 de Realmuto) le ha valido un mayor apoyo.

¿Quién te gustaría que fuera el receptor de los Phillies para el Día Inaugural?

Respuesta/ Porcentaje de votos

Realmuto 63%

Rafael Marchán 5%

Adley Rutschman 15%

Otro receptor más joven adquirido mediante intercambio 14%

Otro receptor adquirido mediante agencia libre 3%

Casi dos tercios de los aficionados quieren que Realmuto sea el abridor en el Día Inaugural. Sin embargo, más de 550 encuestados (29%) estaban interesados ​​en fichar a un receptor más joven mediante un intercambio por Adley Rutschman de los Orioles u otro jugador controlable. Sin embargo, si los Filis no están dispuestos a desprenderse de prospectos de primer nivel como Andrew Painter, Justin Crawford y Aidan Miller, orquestar un intercambio por un receptor joven de primer nivel podría ser obviamente difícil.

¿Deberían los Filis renovar el contrato de Ranger Suárez?

Respuesta/Porcentaje de votos

Sí 39%

No 61%

Suárez está a punto de recibir un lucrativo contrato este invierno. Los aficionados de los Phillies preferirían que el dinero del club se invirtiera en otras cosas.

¿Deberían los Phillies extender el contrato de Jesús Luzardo?

Respuesta/Porcentaje de Votos

Sí 91%

No 9%

Esto fue lo más cercano a un consenso entre los aficionados de los Phillies que vimos en cualquier pregunta. Luzardo se recuperó de un verano irregular para brillar en la Serie Divisional de la Liga Nacional. El presidente de operaciones de béisbol, Dave Dombrowski, ha expresado interés en una extensión para Luzardo, así que los aficionados podrían ver cumplido su deseo.

¿Quién es el agente libre soñado de los Phillies (que no se llame Schwarber ni Realmuto)?

Respuesta/Porcentaje de votos

Kyle Tucker 32%

Bo Bichette 23%

Alex Bregman 22%

Pete Alonso 8%

Cody Bellinger 7%

Otros 7%

No sorprende que Kyle Tucker encabece esta lista. Es el agente libre número 1 por consenso, incluso en la pizarra de The Athletic, y podría aportar estabilidad a los jardines de los Phillies, que la necesitan desesperadamente. Las opciones del cuadro interior, Bo Bichette, Alex Bregman y Pete Alonso, también interesaron a los aficionados.

¿Deberían los Phillies priorizar a agentes libres de primer nivel además de Schwarber y Realmuto?

Respuesta/Porcentaje de votos

Solo si uno o ambos, Schwarber y Realmuto, no renuevan su contrato 51%

Sí 42%

No 7%

Las opiniones fueron diversas, pero la mayoría de los aficionados apoyaron centrarse únicamente en renovar a Schwarber y Realmuto.

¿Cómo deberían los Filis enfocar el jardín central esta temporada baja?

Respuesta/Porcentaje de votos

Renovar a Harrison es una mala decisión 47%

Priorizar a Justin Crawford como jardinero central titular 34%

Buscar otra opción mediante un intercambio o la firma de un agente libre 17%

Jugar con Brandon Marsh y/o Johan Rojas 1%

Bader se ganó el cariño de la afición de los Phillies durante sus dos meses con el club, y casi la mitad de los encuestados aprueba que Bader renueve su contrato y juegue en el jardín central el próximo año. Justin Crawford, uno de los mejores prospectos del club, está trabajando en su defensa del jardín central. Más de un tercio de los aficionados apoyaron que jugara allí la próxima temporada.

¿Qué jugador, si alguno, le gustaría que los Phillies buscaran en Japón esta temporada baja?

Respuesta/Porcentaje de votos

Tatsuya Imai 28%

Munekata Murakami 20%

Kazuma Okamoto 14%

Ninguno 35%

Otro 3%

Los Filis han priorizado su presencia en Japón, y fichar a un jugador destacado de ese país sigue siendo una prioridad. Los aficionados parecían interesados ​​en el lanzador Tatsuya Imai, quien fue fichado el 18 de noviembre y podría conseguir un contrato considerable este invierno. Cabe destacar que esta fue la pregunta con menos respuestas, ya que solo 1848 de los 1955 participantes de la encuesta respondieron.

¿Qué cree que deberían hacer los Filis con su quinto puesto en la rotación? Respuesta

Respuesta/Porcentaje de votos

Ascender a Andrew Painter 59%

Renovar el contrato de Ranger Suárez 22%

Buscar un quinto abridor diferente mediante intercambio o agencia libre 11%

Usar a Taijuan Walker7%

La afición, en su gran mayoría, desea ver a Painter en 2026. “Julio” no se materializó. Pero en el club creen que 2026 es probable, dado que Painter estará más lejos de la cirugía Tommy John y tendrá una temporada baja completa.

¿Deberían los Filis intercambiar a Alec Bohm?

Respuesta/Porcentaje de votos

Sí 78%

No 22%

Otro invierno ha generado más debate sobre el intercambio de Bohm. La afición, en su gran mayoría, desea ver a Bohm en el equipo. Hacerlo podría ser una oportunidad para que los Filis reabastezcan su sistema de ligas menores y despejen el camino para que Miller, de 21 años, juegue en la tercera base. ¿Cómo calificaría el desempeño de Rob Thomson como mánager en 2025?

Respuesta/Porcentaje de votos

A 19%

B 60%

C 17%

D 3%

F 1%

Los aficionados le dieron una calificación de B a Thomson por un 2025 en el que los Phillies ganaron 96 juegos camino a otro título de la Liga Nacional Este, pero cayeron en cuatro juegos en la Serie Divisional de la Liga Nacional por segunda temporada consecutiva.

¿Qué tan seguro está del presidente de operaciones de béisbol, Dave Dombrowski?

Respuesta/Porcentaje de votos

Muy seguro35%

Algo seguro 51%

Inseguro 8%

Poco seguro 5%

Nada seguro 1%

La mayoría de los aficionados encuestados tienen “algo seguro” en Dombrowski, quien está en su sexta temporada baja como presidente de operaciones de béisbol. El club ha tenido un éxito sostenido durante la mayor parte de la gestión de Dombrowski, pero aún no ha ganado una Serie Mundial. Sus cifras en esta pregunta han disminuido ligeramente desde la encuesta de 2023, cuando más del 96% de los aficionados dijeron tener confianza en Dombrowski. Alrededor del 86% de los encuestados dijo sentirse seguro ahora.

¿Qué tan seguro está de la propiedad, liderada por el socio gerente John Middleton?

Respuesta/Porcentaje de votos

Muy seguro 69%

Algo seguro 26%

Inseguro 3%

Poco seguro 2%

Casi el 70% de los encuestados tiene “mucha confianza” en el liderazgo de Middleton; solo cuatro encuestados dijeron “nada seguro”. No ha dudado en aprobar grandes contratos, ofreciendo a los aficionados de los Phillies algunas de sus estrellas favoritas, como Zack Wheeler, Schwarber, Bryce Harper y Trea Turner. El porcentaje de aficionados de los Phillies que confían en Middleton ha aumentado ligeramente desde 2023 (95 % en 2025, comparado con el 90,7 % de hace dos años).

¿Qué tan seguro está del cuerpo técnico de los Phillies? (El cuerpo técnico se mantuvo en su totalidad, aunque el club está contratando a un nuevo entrenador de banca).

Respuesta/Porcentaje de votos

Muy seguro 25 %

Algo seguro 53 %

Inseguro 14 %

Poco seguro 7 %

Nada seguro 1 %

La mayoría de los aficionados confían en el cuerpo técnico de los Phillies, que ha cambiado poco desde que Thomson asumió el cargo de mánager interino en 2022.

¿Qué prospecto de los Phillies le entusiasma más?

Respuesta/Porcentaje de votos

Aidan Miller 37%

Andrew Painter 29%

Justin Crawford 29%

Gage Wood 3%

Gabriel Rincones Jr. 1%

Otro 1%

Ha habido algunos cambios. Esta categoría fue ganada por una mayoría aplastante (91.8%) en enero de 2023. Si bien se sometió a una cirugía Tommy John y solo ha jugado una temporada profesional completa desde entonces, esto también refleja el surgimiento de otros prospectos clave, como Miller y Crawford, quienes deberían tener la oportunidad de impactar el próximo año.

¿Qué opinas sobre los jardines de los Phillies en este momento?

Respuesta/Porcentaje de votos

Muy seguro 0%

Algo seguro 6%

Inseguro 27%

Poco seguro 46%

Nada seguro 21%

Solo seis encuestados dijeron tener “mucha confianza” en los jardines de los Phillies. ¡Ay!, mientras que 906 dijeron tener “poca confianza”. La buena noticia para los aficionados es que es probable que se avecine un cambio significativo. Pero no está claro en qué forma, con una clase de agentes libres promedio, más allá de las costosas mejoras (Bellinger y Tucker), y muchos equipos buscando jardineros diestros.

¿Qué opinas de los Phillies? ¿Cuál es la rotación actual de los Phillies?

Respuesta/Porcentaje de votos

Muy seguro 34%

Algo seguro 57%

Inseguro 7%

Poco seguro 1%

Nada seguro 0%

Más del 90% de los encuestados expresó confianza en la rotación de los Phillies de cara a 2026. Hay mucho de qué entusiasmarse: el surgimiento de Cristopher Sánchez como as, Luzardo bajo el control del equipo por una temporada más y el regreso de Wheeler tras una cirugía por síndrome de salida torácica venosa.

¿Qué opina del bullpen de los Phillies actualmente?

Respuesta/Porcentaje de votos

Muy seguro 4%

Algo seguro 51%

Inseguro 28%

Poco seguro 14%

Nada seguro 2%

Más de la mitad de los encuestados dijeron tener confianza en el bullpen de los Phillies. Hubiera sido inimaginable el 1 de julio, o en realidad, en cualquier momento durante la suspensión por sustancias prohibidas de José Alvarado, pero antes de que el club adquiriera a Jhoan Durán. Tener un cerrador lo ha cambiado todo para los Phillies, aunque continuarán construyendo su equipo alrededor de él y otras piezas clave como Alvarado y Orion Kerkering.

¿Qué opinas del infield de los Phillies en este momento?

Respuesta/Porcentaje de votos

Muy seguro 18%

Algo seguro 66%

Inseguro 11%

Poco seguro 5%

Nada seguro 0%

La gran mayoría de los aficionados confían en el infield, lo cual tiene sentido. Trea Turner se destacó como campocorto la temporada pasada. Bryce Harper, en un año bajo para sus estándares, aún se ubicó en el puesto 11 de la Liga Nacional en OPS. Bryson Stott superó un comienzo de temporada difícil y volvió a jugar una defensa sólida. Bohm fue consistente cuando no lidió con lesiones.

Los cuatro podrían regresar el próximo año. Y, detrás de ellos, están el versátil Edmundo Sosa y Miller, un campocorto clasificado entre los mejores prospectos del béisbol.

¿Qué opinas de los receptores de los Phillies en este momento?

Respuesta/Porcentaje de votos

Muy seguro 7%

Algo seguro 22%

Inseguro 44%

Poco seguro 21%

Nada seguro 7%

Dado que Realmuto es agente libre, existe incertidumbre sobre quién abrirá con los Phillies en el Día Inaugural. Por lo tanto, “Inseguro” como la respuesta principal tiene sentido.

¿Qué tan seguro está de que los Phillies van por buen camino?

Respuesta/Porcentaje de votos

Muy seguro 9%

Algo seguro 45%

Inseguro 30%

Poco seguro 14%

Nada seguro 3%

Hay un cambio significativo con respecto a la encuesta de enero de 2023, donde solo el 0.2% de los aficionados dijo “poco seguro”. En esta ocasión, el 14% de los aficionados eligió esa respuesta. Otro 3% se muestra “nada seguro”, una respuesta que rondaba el 0.1% en la encuesta anterior. El 30% respondió “inseguro” en esta encuesta, un aumento significativo respecto al 2.6% de 2023.

Hay muchas dudas en este momento y, tras tres años de avances significativos en la temporada regular, los Phillies aún no han ganado su tercer título de la Serie Mundial. Todo esto parece reflejarse aquí. Quizás los aficionados comiencen a inclinarse más hacia una u otra opción pronto, cuando comiencen las Reuniones Invernales en Orlando la próxima semana y la plantilla de los Phillies para 2026 comience a tomar forma.