Los Boston Red Sox atraviesan una tormenta, pero los números completos de la temporada cuentan una historia bastante diferente a la que puede sugerir una racha de cinco derrotas consecutivas.

La derrota 6-4 ante los Toronto Blue Jays el miércoles extendió el mal momento de Boston a cinco partidos perdidos al hilo. Sin embargo, antes de interpretar esta secuencia como una señal de colapso, conviene ponerla en contexto. Eso es precisamente lo que hizo el analista de The Athletic Ken Rosenthal, quien considera que existe poco motivo para entrar en pánico.

Boston llega a la jornada del jueves con récord de 64-56 y un diferencial de carreras de +79. Más importante todavía para sus aspiraciones inmediatas, los Red Sox se encuentran 4.5 juegos por encima del límite de clasificación al Wild Card de la Liga Americana.

Es decir, el equipo está perdiendo ahora, pero continúa en una posición sólida para disputar la postemporada.

El problema de comparar lo normal con lo extraordinario

La percepción de crisis tiene mucho que ver con lo que ocurrió antes.

Boston no venía simplemente de jugar bien. Venía de protagonizar una de las rachas más impresionantes de su historia reciente.

Durante julio, los Red Sox terminaron con récord de 21-4, equivalente a un porcentaje de victorias de .840, el mejor registrado por la franquicia en un mes calendario completo. Aquella actuación transformó completamente la temporada.

El equipo había estado muy por debajo de .500 y, de repente, pasó a convertirse en un contendiente real para la postemporada.

Además, la extraordinaria recuperación incluyó una racha de 15 victorias consecutivas, una marca que igualó el récord de la franquicia. Boston también llegó a registrar un tramo de 32-5 y ganó ocho series consecutivas.

Por eso Rosenthal plantea una cuestión sencilla pero fundamental: una producción semejante no podía mantenerse indefinidamente.

“Cuando estás tan caliente como ellos estaban, simplemente no hay manera de sostenerlo”.

La frase explica por qué las cinco derrotas actuales pueden parecer mucho más graves de lo que realmente son. Después de ganar partidos a un ritmo excepcional, cualquier regreso hacia resultados más normales puede sentirse como una caída.

Pero enfriarse no necesariamente significa derrumbarse.

Los números todavía respaldan a Boston

El diferencial de +79 carreras es particularmente relevante porque permite observar el rendimiento del equipo más allá del resultado de determinados partidos.

Una racha negativa puede producirse incluso en equipos buenos. Lo importante es determinar si esa secuencia está revelando un problema estructural o simplemente una variación dentro de una temporada extensa.

Por ahora, Boston todavía conserva varios argumentos para pensar que se trata de lo segundo.

Su récord de 64-56 significa que continúa por encima de .500 y mantiene una ventaja considerable sobre la línea de clasificación del Wild Card. La posición no garantiza que los Red Sox vayan a llegar a octubre, pero sí les proporciona margen para corregir problemas sin convertir cada derrota en una emergencia.

La situación es muy distinta a la de un equipo que entra en una racha de cinco derrotas estando ya fuera de puestos de clasificación y obligado a ganar prácticamente todos sus encuentros.

Eso no significa que no existan problemas

Rosenthal no está diciendo que Boston sea perfecto. De hecho, los Red Sox tienen asuntos concretos que resolver.

Durante esta racha negativa, la ofensiva ha tenido dificultades para transformar sus oportunidades con corredores en posición de anotar. Eso convierte ocasiones potencialmente productivas en entradas sin carreras y puede resultar especialmente costoso cuando los partidos se deciden por márgenes pequeños.

También existe incertidumbre en el bullpen debido a la situación de Garrett Whitlock, quien está lidiando con inflamación en el codo.

Ese elemento merece atención porque la recta final de una temporada de Grandes Ligas exige mucho de los relevistas. Si Boston quiere mantener su posición y llegar en buenas condiciones a la postemporada, necesitará encontrar estabilidad en esa área.

Pero identificar problemas no equivale a diagnosticar una crisis.

El verdadero desafío: no confundir urgencia con desesperación

La mayor amenaza para Boston quizá no sea haber perdido cinco partidos, sino reaccionar exageradamente ante esas derrotas.

Después de un mes de julio extraordinario, existe el riesgo de establecer expectativas irreales y considerar cualquier resultado negativo como una anomalía que debe corregirse inmediatamente.

La perspectiva de Rosenthal es diferente: el equipo necesitaba inevitablemente bajar el ritmo.

Nadie mantiene un porcentaje de victorias de .840 durante períodos prolongados. El béisbol, por su naturaleza, produce rachas, ajustes, lesiones, días malos y variaciones en el rendimiento.

La cuestión fundamental es si Boston puede recuperar cierta estabilidad antes de que la regresión se convierta en una tendencia prolongada.

Por ahora, la evidencia no obliga a pensar en un colapso. Los Red Sox tienen récord ganador, un diferencial de +79 carreras, una ventaja de 4.5 juegos sobre el corte del Wild Card y, sobre todo, el antecedente reciente de haber ganado 32 de 37 partidos.

Las cinco derrotas consecutivas son reales y deben corregirse. Pero también lo son las 21 victorias en 25 partidos de julio, las ocho series ganadas consecutivamente y la capacidad demostrada para competir durante un período prolongado.

La temporada de Boston no se define por cinco partidos. Se encuentra en una posición suficientemente favorable como para que esta mala semana sea, por ahora, un llamado de atención y no una sentencia.

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