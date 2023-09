¿Regresan Ronny Mauricio y Elly de la Cruz con el Licey está campaña LIDOM? Mauricio está casi cerrado sin embargo, la pregunta sigue latente ¿Se juntarán la Cocoa y el Chimi?

07/09/2023 · 08:34 AM

¿Disfrutaste ver a Ronny Mauricio y Elly de la Cruz la temporada pasada con los actuales campeones de LIDOM? ¿Crees que es posible que repitan nuevamente a la liga?, la oportunidad que nos jugadores de gran cotización jueguen en la liga caribeña, depende de muchos factores, sin embargo, no es descabellada la idea de pensar en ello.

Los Rojos de Cincinnati, podrían avanzar a postemporada, si logran cerrar a lo grande durante esta recta final y acechar a Cachorros o a Cerveceros, disminuyendo las posibilidades de que Elly de la Cruz, vuelva con los azules.

No así, el caso de Ronny Mauricio, quien no ha sido beneficiado con esta oportunidad, ya que, Los Mets de New York, distan de Bravos de Atlanta y otras brechas para jugar en octubre.

¿Existen posibilidades de ver a Mauricio y De La cruz uniformados?

Diría que muchas, de primer orden, Elly de la Cruz ha mostrado grandes virtudes en su juego, peor también una aspereza en el contacto que necesita ser limada y LIDOM, pudiera ser la escuela perfecta para que lo logre.

El jugador de Rojos de Cincinnati, tiene el sobrado talento para establecerse en Grandes Ligas, pero jugar invierno no es una idea fuera de los planes de Cincinnati, conscientes de las mejoras necesarias para Elly de la Cruz.

En el caso de Mauricio, existen mayores posibilidades, entendiendo que, a pesar de su buen trabajo en los circuitos minoritarios, no existen planes definidos en Mets para él.

La idea de que juegue en una nueva posición, abre la posibilidad que sea un punto de trabajo con LIDOM y Tigres del Licey, siendo esa la escuela perfecta y la que más el anhela.

Ronny Mauricio jugará con Licey

En una entrevista vía zoom, con el director de prensa de Tigres del Licey, Alex Luna, Ronny Mauricio aseguró que jugará con Tigres del Licey y la disposición es el primer paso para lograrlo.

El vigente MVP de la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana, sacó grandes beneficios de su estadía y demostró a Mets de New York, estar listo para jugar en el más alto nivel.

Desde esta óptica y con este anuncio, el tema Mauricio está casi cerrado sin embargo, la pregunta sigue latente ¿Se juntarán la Cocoa y el Chimi?