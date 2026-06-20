Reportan para Vladimir Guerrero Jr. una aparente lesión en la espalda Justo un día después de romper su sequía de cuadrangulares, el inicialista dominicano encendió las alarmas de los Azulejos tras realizar un swing de gran fuerza que lo obligó a retirarse directo a los vestuarios de Wrigley Field.

La alegría por el resurgir ofensivo de Vladimir Guerrero Jr. duró muy poco en el seno de los Azulejos de Toronto. Durante la parte alta del sexto episodio en el primer compromiso de la serie de fin de semana contra los Cachorros de Chicago en Wrigley Field, el inicialista estrella dominicano tuvo que abandonar el encuentro tras sufrir una aparente lesión en la zona lumbar, sumiendo en una profunda preocupación a la franquicia canadiense.

La preocupante secuencia ocurrió cuando “Vladdy” realizó un swing de notable intensidad ante los lanzamientos del abridor de los Cubs, Ben Brown, terminando la jugada con un elevado inofensivo. Inmediatamente después de completar la extensión de los brazos, Guerrero Jr. se llevó las manos a la parte baja de la espalda y mostró evidentes muestras de dolor, tropezando ligeramente al salir de la caja de bateo. Ante el cuadro clínico, el mánager John Schneider no dudó en retirarlo del partido, impidiendo que saliera a cubrir la primera base para el cierre de esa misma entrada.

Vladimir Guerrero Jr. exits the game after appearing to tweak his back in the sixth inning. pic.twitter.com/p4p1foaP5h — Sportsnet (@Sportsnet) June 19, 2026

Un golpe doble para Toronto en plena lucha divisional

El percance físico de la principal bujía ofensiva de los Azulejos empañó por completo una jornada que de por sí ya era una auténtica pesadilla en el terreno de juego, donde la novena de Toronto terminó sufriendo una aparatosa e histórica paliza de 16-2 a manos de la ofensiva de Chicago (que incluyó un Grand Slam en un rally de siete anotaciones durante el primer inning).

Más allá de lo doloroso de la abultada derrota, la verdadera urgencia en las oficinas de los campeones defensores de la Liga Americana se centra en la salud del dominicano. Aunque el nativo de Don Gregorio ha batallado esta campaña para encontrar su ritmo jonronero habitual, se mantenía como el corazón de la alineación, exhibiendo una línea ofensiva de .279/.367/.372 con 4 cuadrangulares y 30 carreras remolcadas.

Este descalabro frena en seco el buen impulso que traía el equipo tras barrer a los Medias Rojas en Boston, dejando sus registros en:

Récord actual: 37-39, relegándose a 9.5 juegos de distancia de los líderes divisionales, los Yankees de Nueva York.

Panorama de Playoffs: La derrota los saca momentáneamente del esquema de los comodines de la Liga Americana, cayendo a medio juego por detrás de los Atléticos de Oakland (37-38).

Próximos pasos e informe médico preliminar

El cuerpo médico de los Azulejos tiene programado someter al slugger quisqueyano a exámenes de imagen y resonancias magnéticas en las próximas horas para dictaminar la gravedad exacta de la dolencia en su espalda baja. Una baja prolongada de Guerrero Jr. representaría un golpe potencialmente letal para las aspiraciones de postemporada de una organización que ya de por sí navega en aguas turbulentas en este tramo intermedio del mes de junio de 2026.