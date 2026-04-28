¡Respiro en Los Ángeles! Edwin Díaz evita lo peor y pone fecha para su regreso ¡Casi se le apaga "La Trompeta" a los Dodgers! Tras un inicio de pesadilla y una lesión que hizo temblar a todo Hollywood, Edwin Díaz finalmente rompe el silencio sobre su recuperación. El cerrador boricua no tendrá que despedirse de la temporada y ya tiene la mira puesta en el verano para retomar el control del noveno inning. ¿Podrán los Dodgers aguantar el trote sin su cerrador estrella hasta julio?

Los Dodgers de Los Ángeles pueden respirar un poco más tranquilos. Aunque perder a tu cerrador estelar nunca es buena noticia, el panorama para Edwin “Sugar” Díaz es mucho más alentador de lo que se temía inicialmente. Tras sufrir una lesión en su codo de lanzar durante el primer mes de campaña, el derecho boricua confirmó que espera estar de vuelta en la lomita justo después de la pausa del Juego de Estrellas.

Un inicio con el “santo de espaldas”

La aventura de Díaz en Chavez Ravine no comenzó como él soñaba. Antes de la lesión, el cerrador tuvo problemas de efectividad que ya levantaban sospechas sobre su estado físico:

El bache: Permitió carreras limpias en tres de sus primeras cinco apariciones.

Las salidas de alerta: Contra los Rangers concedió 3 vueltas en una entrada, pero el colapso total fue ante los Rockies, donde permitió 3 carreras y 4 hits sin siquiera poder sacar un out.

El dilema del cerrador: ¿Vuelve Roki Sasaki?

Con Díaz fuera de combate hasta mitad de temporada, el mánager Dave Roberts se enfrenta a un viejo dilema. Los Dodgers firmaron a Díaz precisamente para estabilizar un bullpen que flaqueó en la postemporada pasada.

El factor Sasaki: El fenómeno japonés Roki Sasaki terminó el año pasado como el cerrador de confianza tras fallar como abridor. Este 2026 regresó a la rotación, pero sus problemas actuales como iniciador están forzando a la gerencia a pensar si deben moverlo nuevamente al bullpen para “apagar el fuego” hasta que regrese Díaz.

Misión: Serie Mundial

A pesar del contratiempo, el plan de los Dodgers sigue siendo el mismo. La idea de tener un “uno-dos” de pesadilla con Sasaki y Díaz en los innings finales para octubre sigue viva. Si logran mantener el barco a flote hasta el All-Star break, Los Ángeles tendrá los brazos necesarios para buscar su tercera Serie Mundial consecutiva.

¿Usted cree que los Dodgers deberían devolver a Roki Sasaki al rol de cerrador de inmediato, o es mejor buscar un parche en el mercado para no desarmar la rotación abridora?