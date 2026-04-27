Reynaldo López va para el bullpen mientras los Bravos esperan a Strider Walt Weiss no se anda con rodeos y ha decidido mover las piezas de su rotación. El dominicano Reynaldo López, que empezó como el número dos del equipo, tendrá que fajarse ahora desde el relevo mientras pule su mecánica. ¿Es un castigo o una estrategia para el regreso del as Spencer Strider?