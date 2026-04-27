El mánager Walt Weiss ha soltado una noticia que ha puesto a vibrar los grupos de WhatsApp en el patio. Nuestro Reynaldo López, quien llegó con bombos y platillos como el segundo abridor del equipo al inicio de este 2026, ha sido movido al bullpen “por ahora”.
López, que presenta récord de 1-1 y una efectividad de 3.74, no ha estado en su mejor momento mecánico, y la gerencia prefiere que “se arregle” lanzando entradas cortas antes de volver a confiarle el inicio de un partido.
¿Qué viene para la serie contra Detroit?
Weiss ya tiene su plan de ataque para enfrentar a los Tigres a partir de este martes:
Martes: El zurdo venezolano Martín Pérez (1-1, 2.70 PCL) subirá a la lomita.
Miércoles: El novato sensación JR Ritchie, quien viene de ganar en su debut lanzando 7 joyas ante Washington, buscará repetir la dosis.
Jueves: El derecho Bryce Elder, quien está lanzando “fuego” con una efectividad de 1.95, cerrará la serie.
El regreso del “Big Boss”: Spencer Strider a la vista
Pero el movimiento de Reynaldo tiene una razón de peso mayor: el posible debut de temporada de Spencer Strider. El as de los Bravos ha estado fuera por una distensión en el oblicuo, pero Weiss anticipó que podría hacer su entrada triunfal este fin de semana en la altura de Colorado.
“Vemos a Reynaldo como abridor a largo plazo”, aclaró Weiss para calmar los ánimos. “Está trabajando en detalles mecánicos y ya casi lo tiene. Cuando está bien, es de nuestros mejores, pero ahora nos ayudará desde el bullpen a corto plazo”.
Un “bendito problema” para Weiss
Con Chris Sale (5-1, 2.31) lanzando como en sus mejores tiempos y jóvenes como Ritchie e Elder respondiendo, los Bravos tienen un exceso de brazos de calidad. Además, en junio se espera el regreso de Spencer Schwellenbach y Hurston Waldrep tras sus cirugías de codo, lo que obligará a tomar decisiones muy difíciles en el roster.
¿Usted cree que Reynaldo López podrá recuperar su puesto en la rotación rápidamente o el empuje de los novatos lo dejará “fijo” en el bullpen este año?
¿Será el regreso de Spencer Strider el empuje final que necesitan los Bravos para escaparse en la división, o la falta de consistencia de Reynaldo López les pasará factura?