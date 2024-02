Rituales de autobús: los Dodgers no harán excepciones, incluso para Shohei Ohtani Shohei Ohtani, la nueva adición estelar de Los Angeles Dodgers, se enfrenta a la inusual tradición de autobús del equipo.

07/02/2024 · 10:33 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Desde la incorporación de Shohei Ohtani a los Los Angeles Dodgers, los fanáticos han estado soñando con futuros triunfos en la Serie Mundial. Sin embargo, parece que la emoción se extiende más allá del campo de juego, ya que los jugadores del equipo están entusiasmados con la inusual tradición de autobús que involucra a Ohtani.

Si no tiene una historia convincente sobre su viaje para compartir con el grupo, se espera que participe en este peculiar ritual, según reveló el campocorto Miguel Rojas. Aunque Ohtani es una pieza clave para los Dodgers, parece que todos, incluso las estrellas, deben someterse a las tradiciones del equipo.

Según el campocorto de los Dodgers, Miguel Rojas, en una aparición en The Chris Rose Rotation, se espera que Ohtani participe en esta particular iniciación. Si el dos veces MVP no tiene una historia fascinante sobre su carrera en el béisbol para compartir con el equipo, se le pedirá que se siente en el baño del autobús, como parte de la peculiar tradición del equipo.

Aunque Shohei Ohtani es una adición clave para los Dodgers y una figura central en sus aspiraciones de ganar la Serie Mundial, parece que no habrá excepciones para él en lo que respecta a las tradiciones del equipo. La práctica, aunque única, es una parte arraigada de la cultura del equipo y se espera que todos los jugadores, incluso las estrellas recién llegadas, participen en ella.

Miguel Rojas no especificó la duración o la historia que sería suficiente para evitar esta peculiar tradición, dejando algunas incógnitas sobre la práctica y su origen en la organización de los Dodgers. Sin embargo, la diversión y camaradería entre los jugadores siguen siendo una parte fundamental de la dinámica del equipo, incluso cuando se trata de rituales inusuales.