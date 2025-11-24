Robinson Canó define en la décima para las Estrellas; Águilas y Gigantes dominan la LIDOM Un sencillo de Robinson Canó en extras dio el triunfo a las Estrellas sobre el Licey. Águilas y Gigantes continúan en los primeros puestos tras vencer a Leones y Toros, respectivamente.

Robinson Canó decidió el duelo entre las Estrellas Orientales y los Tigres del Licey con un sencillo productor en el fondo de la décima entrada, permitiendo a Magneuris Sierra anotar la carrera del triunfo 5-4 en el Estadio Tetelo Vargas, en el torneo invernal de la LIDOM 2025-26.

Canó, quien terminó de 5-2, conectó el batazo ante Andrew Pérez con Raimel Tapia y Josh Lester en las bases. Fue la séptima victoria de las Estrellas en casa y su segundo triunfo en entradas extras. Enny Romero abrió por los verdes con 5.0 entradas de una carrera y cinco ponches; la victoria fue para Carlos Belén (1-1), mientras que Pérez cargó con la derrota tras permitir el imparable decisivo. Luis Campusano y Michael de la Cruz destacaron a la ofensiva por el Licey, pero los azules suman cinco derrotas consecutivas y ahora tienen marca de 9-16.

En el Julián Javier de San Francisco de Macorís, los Gigantes del Cibao vencieron 14-6 a los Toros del Este, subiendo al tercer lugar. Eddinson Paulino y Carlos Franco aportaron cuadrangulares, y Johan Rojas contribuyó con tres anotadas y dos empujadas. Por los Toros, Félix Reyes y Rafael Lantigua conectaron jonrones. Aidan Anderson se llevó la victoria con 1.0 entrada en blanco, mientras Aaron Brooks perdió tras permitir cuatro carreras en 4.0 episodios.

En el Estadio Quisqueya Juan Marichal, las Águilas Cibaeñas consolidaron su liderato al vencer 4-1 a los Leones del Escogido. Abdiel Mendoza fue figura al lanzar 5.0 entradas sin hits y ponchar a cuatro rivales. Leody Taveras impulsó dos carreras; Julio Rodríguez anotó en dos ocasiones. Jeurys Familia sumó su cuarto salvamento. Grant Gavin soportó tres carreras en 4.1 entradas y fue el derrotado por los Leones.

Tras la jornada, las Águilas lideran el torneo con récord de 20-4, seguidas por Toros (13-12), Gigantes (11-13), Estrellas (12-16), Leones (11-15) y Licey (9-16). La próxima jornada contempla los duelos Águilas vs. Gigantes y Licey vs. Toros el lunes 24 de noviembre.