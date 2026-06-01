Robinson Canó reveló los millones que acordó con las Estrellas ¡Salió la verdad detrás del dinero de Robinson Canó! Ya no son rumores de pasillo, el propio "Capitán" dio los números exactos del acuerdo verbal que tenía con las Estrellas Orientales. El pelotero reveló en La UCA Deportes una cifra de 3 a 3.5 millones con el gerente Ángel Ovalles.