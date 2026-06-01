El culebrón invernal de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) sumó su capítulo más explosivo y definitivo. En una entrevista exclusiva concedida al espacio La UCA Deportes, el estelar segunda base Robinson Canó rompió el silencio de manera categórica y le puso cifras exactas a la controversia contractual que mantiene en vilo a toda la fanaticada de las Estrellas Orientales.
Canó desmintió las especulaciones de las redes sociales al revelar que existía un pacto de palabra previo directamente con el gerente general del conjunto de San Pedro de Macorís, Ángel Ovalles, detallando los montos económicos específicos que se habían puesto sobre la mesa de negociación.
Las cifras del pacto verbal que se rompió en San Pedro
Durante su intervención en el programa deportivo, el intermedista petromacorisano no se guardó nada y destapó los números reales de las conversaciones, confirmando que las diferencias no nacieron de una simple exigencia al azar, sino de un acuerdo que ya estaba prácticamente cerrado entre ambas partes:
El monto de la negociación: El jugador de calibre de Grandes Ligas detalló de forma textual que la gerencia y su representación ya habían quedado establecidos en un rango salarial que oscilaba entre los 3 millones y los 3.5 millones.
La figura de Ángel Ovalles: Canó enfatizó que este acuerdo se había estructurado bajo un compromiso directo y de palabra con el actual gerente general de la organización oriental.
El malestar del jugador: La revelación arroja luz sobre el verdadero motivo del descontento del Capitán, dejando claro que su postura actual no se debe a un tema de avaricia, sino al respeto de los términos que la directiva le había prometido inicialmente antes de que la negociación tomara un rumbo diferente.
La UCA Deportes destapa la exclusiva de la temporada
La entrevista, que ya se encuentra disponible en su totalidad a través de la plataforma de YouTube de La UCA Deportes, ha generado un impacto inmediato en toda la crónica deportiva nacional. Con estos datos oficiales sobre la mesa, la pelota queda ahora del lado de la oficina de las Estrellas Orientales, que deberá aclarar las razones por las cuales se habrían apartado de las cifras pactadas con uno de los pilares históricos más importantes de su franquicia.
Mientras tanto, los comentarios en las esquinas y foros de béisbol de la República Dominicana arden, divididos entre el respeto a la palabra empeñada en el negocio y la realidad presupuestaria de los equipos locales para la venidera campaña de la pelota invernal.