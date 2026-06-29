Un pacto sin precedentes en la pelota nuestra. El mercado de la agencia libre de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) ha detonado una auténtica bomba financiera que cambia las reglas del juego para siempre. En una negociación que marca un antes y un después para el valor de los brazos de élite en el Caribe, el lanzador derecho Ronel Blanco ha firmado un contrato histórico con los Gigantes del Cibao por un promedio de RD$3.3 millones de pesos mensuales, convirtiéndose oficialmente en el serpentinero mejor remunerado en toda la historia del circuito invernal dominicano.
El acuerdo vincula de forma multianual al estelar lanzador con la franquicia de San Francisco de Macorís durante las temporadas 2026-27 y 2027-28. De acuerdo con los reportes oficiales, el pacto fue estructurado y comandado por el reputado agente de peloteros latinoamericanos Ulises Cabrera, quien ha manejado más de US$1,400 millones en contratos en la industria de la MLB (incluyendo los históricos acuerdos de Julio Rodríguez y Framber Valdez). Con este nuevo hito, Blanco rompe la barrera económica tradicional y establece el nuevo estándar para los abridores estelares de la confederación.
Números de leyenda y el impacto de la agencia libre
El valor otorgado en el contrato responde directamente a la consistencia y dominio superlativo que el nativo de Santiago ha exhibido en cada una de sus salidas en los diamantes locales e internacionales. En seis temporadas acumuladas en la Lidom, Blanco registra una marca envidiable de 8-1 en ganados y perdidos, acompañada de una minúscula efectividad de 0.96, propinando 68 ponches en 56 entradas de labor con un impresionante WHIP de 0.79. A nivel de Grandes Ligas, el derecho se consolidó en la élite en 2024 tras lanzar un juego sin hits ni carreras, inscribiendo su nombre en un club exclusivo de serpentineros criollos en el Big Show.
Un factor clave detrás de esta histórica firma ha sido la solidez del libre mercado local. El propio Ulises Cabrera reconoció públicamente que este acuerdo es un triunfo colectivo derivado de los avances estructurales de la pelota dominicana: “Esto no habría sido posible sin el extraordinario trabajo realizado por Eric Almonte y FENAPEPRO para lograr la agencia libre de los jugadores dominicanos en Lidom. Este acuerdo demuestra el valor de un verdadero mercado libre y beneficiará a los jugadores en el futuro”.
Proyección de lujo para los Gigantes del Cibao
La gerencia del conjunto francomacorisano celebra este movimiento con la mirada puesta en la corona. Las proyecciones de cara a la temporada invernal 2026-27 dictan que Blanco estará completamente disponible para accionar durante una parte importante de la campaña, lo que dota a los Gigantes de una rotación abridora de calibre de Grandes Ligas desde las primeras de cambio.
La inversión de la franquicia del Cibao no solo busca asegurar victorias en la temporada regular, sino blindar el cuerpo de lanzadores para las etapas de Todos contra Todos y la Gran Final. Con la firma de Ronel Blanco, Lidom ingresa formalmente a una nueva era financiera donde el talento de primer nivel recibe el reconocimiento económico que merece ante su fanaticada.