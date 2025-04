Rotación de los Yankees en crisis y Marcus Stroman a la Lista de Lesionados El equipo de Nueva York enfrenta su primer gran desafío de la temporada 2025 con la lesión de Marcus Stroman, una rotación con números alarmantes y un futuro incierto. El veterano lanzador fue apartado por inflamación en la rodilla mientras los Yankees buscan soluciones urgentes en su cuerpo de lanzadores.

La temporada apenas comienza, pero los New York Yankees ya tienen razones para encender las alarmas. Este sábado 12 de abril, el equipo neoyorquino colocó a Marcus Stroman en la lista de lesionados por 15 días debido a una inflamación en la rodilla izquierda. La noticia llega en un momento crítico, justo cuando los problemas en la rotación abridora se vuelven insostenibles.

La decisión se tomó un día después de una de las salidas más comprometedoras del derecho de 33 años, en la que apenas pudo sacar dos outs, permitiendo cinco carreras bajo una persistente lluvia frente a los San Francisco Giants. Stroman, que realizó 46 lanzamientos, fue enviado a un hospital para someterse a estudios más detallados tras quejarse de molestias en la rodilla izquierda. Según el mánager Aaron Boone, el diagnóstico aún está en evaluación, pero las señales no son alentadoras.

Una rotación al borde del colapso

Lo de Stroman no es un caso aislado. La rotación de los Yankees está siendo uno de los grandes talones de Aquiles del equipo en este arranque de temporada. Con una efectividad colectiva de 5.46, la más alta entre los 30 equipos de Grandes Ligas, el panorama se torna preocupante.

Si bien Max Fried ha sido la excepción con una impresionante efectividad de 1.56, el resto de los abridores ha tenido un rendimiento por debajo de lo esperado: Carlos Rodón (5.19), Will Warren (6.00), Carlos Carrasco (7.71) y el propio Stroman con un alarmante 11.57, la más alta de MLB si calificara por entradas lanzadas.

El descontrol y la falta de profundidad han sido evidentes. Stroman, por ejemplo, ha permitido un promedio de bateo de .467 en la primera entrada, con un WHIP de 2.04, y no ha podido completar cinco entradas en ninguna de sus salidas. Para un lanzador que firmó por $37 millones por dos años y que busca alcanzar las 140 entradas para activar una opción de $16 millones en 2026, este comienzo es un golpe duro.

Oportunidades forzadas y desafíos internos

La situación de Stroman ha sido compleja desde el principio. Se ausentó en los primeros entrenamientos primaverales cuando aún no tenía un puesto fijo en la rotación. “No lanzaré en el bullpen. Soy abridor”, enfatizó en febrero, repitiendo su posición con vehemencia. Sin embargo, las lesiones de Gerrit Cole, Luis Gil y Clarke Schmidt le abrieron un espacio. Ahora, con su salida por lesión, el cuerpo técnico deberá barajar nuevas opciones.

Schmidt está próximo a reincorporarse tras superar una tendinitis en el manguito rotador, lo que podría aliviar parcialmente la crisis. No obstante, Boone no ha querido adelantar qué movimientos hará para equilibrar la rotación. La urgencia es clara: los Yankees han perdido cuatro de sus últimos cinco partidos, y el impulso de un inicio 6-2 se ha desvanecido rápidamente.

El diagnóstico de Stroman, clave para el futuro inmediato

Las próximas 48 horas serán cruciales para determinar el alcance real de la lesión de Stroman. Si la inflamación en la rodilla implica algo más serio, los Yankees no solo perderán a un brazo veterano, sino que deberán reconsiderar toda su planificación de pitcheo. El equipo no puede permitirse un colapso prolongado en una temporada donde las expectativas son altas y los rivales en la División Este no dan tregua.

Además, el caso Stroman plantea interrogantes sobre su durabilidad y viabilidad como parte clave del proyecto a mediano plazo. La exigencia física de la posición y su historial reciente obligan a mirar con atención cada paso de su recuperación.

La baja de Marcus Stroman es más que una simple lesión; es el reflejo de un problema estructural que amenaza con descarrilar a los Yankees si no se toman medidas inmediatas. Con una rotación que hace agua y un calendario que no espera, Nueva York deberá encontrar respuestas rápidas y efectivas si quiere mantenerse como contendiente en esta exigente temporada 2025.