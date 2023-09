Rumores vs Realidad: Posibilidades del arribo de Mike Trout a los Yankees de Nueva York Los Yankees tienen el talento para ser fuertes contendientes en 2024 y sumando al mejor jugador de esta era, y uno de los mejores bateadores de élite en la actualidad harían las cosas más interesantes en el Bronx, aunque no es un movimiento fácil como se lee, pues hay temas económicos y de lesiones los cuáles considerar seriamente. De todas formas, ¿qué tan real sería que La Trucha aterrice en el Bronx?

Los Angelinos y Mike Trout no han intercambiado una palabra sobre si les gustaría ser canjeado , y hasta mediados de semana, ningún equipo había llamado, incluso después de que USA Today informó que considerarían canjearlo si quería irse. Más importante aún, la gente del equipo no ha visto ningún indicio de que quiera ir a ninguna parte.

Quizás eso podría cambiar si está convencido de que los Angelinos no tienen ninguna posibilidad en el futuro inmediato. Si bien movieron a los prospectos en la fecha límite de cambios , sus hijos han progresado, en particular Logan O’Hoppe de Sayville más Nolan Schanuel, Zach Neto, Taylor Ward, Chase Silseth, Reid Detmers y Patrick Sandoval.

Si Trout se quiere ir, la gente cree que los Filis y los Yankees podrían ser de interés. Como a Trout todavía le quedaban siete años, a razón de 35,45 millones de dólares al año, un rival dijo: “Los Angelinos tendrían que pagarlo”.

A los Yankees, que estaban listos para seleccionarlo cuando los Angelinos lo atraparon con solo un par de selecciones por delante en 2009, un ejecutivo rival le dijo a Heyman que los Angelinos tendrían que pagar. Heyman también sugirió que los Yankees podrían intercambiar un gran contrato por un gran contrato con los Angelinos enviando a Giancarlo Stanton a Los Ángeles. Sin embargo, eso probablemente no funcionaría para los Angelinos.

La decisión de la superestrella de los Angelinos, Shohei Ohtani, de seguir jugando depende completamente de él. Si se operara el codo ahora tal cómo se reportó lo hará en lugar de esperar hasta firmar un nuevo contrato, podría volver a batear un par de meses antes la próxima temporada para su nuevo equipo.

¿Entonces hay una posibilidad de Trout en los Yankees?

El experto de la MLB, Jon Heyman , informó que si el tres veces ganador del Jugador Más Valioso, Mike Trout, entra en el bloque comercial este invierno, los Yankees de Nueva York podrían son de los favoritos a ser su nuevo destino.

Además de los Yankees, Heyman mencionó a los Filis de Filadelfia , la ciudad natal de Trout , como otro posible destino de aterrizaje.

Los Angelinos han llegado a la postemporada solo una vez desde que Trout debutó en 2011. No sería sorprendente que se le acabara la paciencia y desee ser trasladado a un contendiente ahora que tiene 32 años.

Los Yankees necesitan más estrellas más allá de Aaron Judge y Gerrit Cole, y cambiar por Trout los pondría nuevamente en la conversación como contendientes.

Dado que Shohei Ohtani probablemente dejará los Angelinos en la agencia libre este invierno, Trout podría hacer lo mismo mediante un intercambio, y los Yankees son una organización que podría tener interés.

Es crucial señalar que todo esto permanece en el ámbito de la especulación. Ni los Angelinos ni Trout han iniciado negociaciones sobre un posible intercambio, lo que hace que la idea sea más bien un ejercicio hipotético en este momento.

Cláusula de prohibición de comercio y destinos probables: las opciones de Trout

Sin embargo, no olvidemos que Trout viene con una cláusula completa de no intercambio. Según Jon Heyman del New York Post, si Trout buscara una salida, los Filis de Filadelfia y los Yankees encabezarían su lista de destinos.

Intercambio de contratos: limpiar el atolladero de Giancarlo Stanton

Actualmente cargando con un salario de $98 millones de impuesto de lujo relacionado con Giancarlo Stanton , los Yankees probablemente necesitarían hacer malabarismos con malos contratos o hacer que los Angelinos de Los Ángeles absorban una porción significativa del pastel financiero de Trout para hacer factible esta posible transacción.

El salario fiscal de lujo de Trout

Trout tiene acuerdo por $35.5 millones en salario de impuesto de lujo hasta que llegue a la agencia libre en 2031 a los 39 años de edad. Idealmente, los Angelinos intentarían deshacerse de Trout, e incluso aceptarían absorber parte de su salario en un intento por restablecer su equipo y potencialmente agregar prospectos prometedores. Dado el historial reciente de lesiones de Trout (tres temporadas con 82 juegos o menos jugados), deshacerse de él podría ser la ruta más sensata para los Angelinos.

Si los Yankees adquirieran a Trout , esencialmente obtendrían la antítesis de Harrison Bader: un jardinero de élite ofensivamente con un historial propenso a lesiones. Las estadísticas de Trout para la temporada actual incluyen sólo 82 juegos jugados, un promedio de bateo de .263, un OBP de .367 y un WRC plus de 133. Si bien Trout sin duda agregaría potencia de fuego a la alineación de los Yankees cuando esté en forma, la pregunta permanece: ¿es prudente invertir en un jugador con problemas conocidos de durabilidad?

La gran pregunta gira en torno a si los Yankees estarían dispuestos a asumir teóricamente la mitad del contrato de Trout hasta su vencimiento en 2030. Si los Angelinos acceden a cubrir la mitad, los Yankees deberían $17,75 millones, esencialmente reemplazando el contrato saliente de Luis Severino y costando incluso menos que lo que Josh Donaldson está dejando atrás.

Las perspectivas de los Yankees en el radar de los Angelinos

Lo ideal sería que el gerente general de los Yankees, Brian Cashman, estuviera buscando talentos más jóvenes con antecedentes de salud sólidos. Según Zachary Rotman de HaloHangout.com , los Angelinos podrían poner sus miras en varios prospectos de los Yankees, como Oswald Peraza, la sensación del lanzador Drew Thorpe y el probable debutante de la MLB en 2024, Will Warren.

¿Deberían los Yankees renunciar a sus mejores prospectos?

Se podría argumentar que los Yankees deberían burlarse del elevado precio que piden los Angelinos. Después de todo, los Angelinos están intentando deshacerse de un contrato considerable mientras canjean a un jugador que no ha logrado mantenerse saludable ni siquiera durante media temporada. Peraza está en una buena racha a medida que la temporada regular de 2023 de los Yankees se acerca a su final. Drew Thorpe muestra una inmensa promesa con una efectividad de 1.48 en 30.1 entradas, y Will Warren, a pesar de algunas dificultades en Triple-A, todavía muestra un potencial que los Yankees dudan en abandonar.

Historial de lesiones de Trout: una historia de advertencia

Si bien el nombre y el currículum de Mike Trout tienen un prestigio considerable, no se debe ignorar su reciente falta de productividad debido a una lesión. Los Yankees han sufrido errores similares en el pasado, cayendo en la trampa de adquirir jugadores que, a pesar de su talento, no pueden contribuir consistentemente al equipo. Entonces, la verdadera pregunta sigue siendo: ¿deberían los Yankees realmente apostar por otro escenario de alto riesgo y alta recompensa?

Trout, a pesar de su formidable talento, tiene un historial irregular de lesiones. Pero todavía cuenta un wRC+ de 133. Pero aquí está el problema: los Yankees tendrían que prepararse para que Trout se pierda una parte considerable de cada temporada debido a sus problemas crónicos de espalda y otras lesiones pasadas. Ha jugado más de 100 partidos sólo una vez en las últimas cuatro temporadas, lo que añade una capa de riesgo a cualquier acuerdo.

Por otro lado, Trout conectó 40 jonrones la temporada pasada con un promedio de bateo de .283, un OBP de .369 y una tasa de slugging de .630 en 119 juegos. Si logra mantenerse en forma para la postemporada, podría llenar un vacío evidente en los jardines de los Yankees. Básicamente, ofrece poca durabilidad con habilidades ofensivas de élite, lo que lo hace impactante siempre que esté disponible.