¡Sacuden la plantilla de los Yankees de Nueva York! Despido del ex MVP Josh Donaldson es solo el inicio Justo cuando parecía que los Yankees le darían turnos al bate a Josh Donaldson cuando estuviera lo suficientemente sano como para regresar a mediados de septiembre, la organización finalmente decidió cortar el cordón. El martes anunciaron su liberación oficial, pero hay más...

Los Yankees de Nueva York , que alguna vez fueron un símbolo de excelencia en las Grandes Ligas de Béisbol, se encuentran en una mala racha. Los Yankees están a 19 juegos de los Orioles de Baltimore y tienen un deprimente 64-68 en la temporada. Sus sueños de un puesto comodín parecen lejanos. Sin embargo, en lo que parece un último esfuerzo por revivir sus aspiraciones de playoffs, los Yankees están causando sensación en sus decisiones de plantilla.

Un movimiento importante del que se ha hablado en la ciudad es la liberación de Josh Donaldson . Donaldson, un tercera base veterano, era imaginado como un eje de la campaña de 2023 de los Yankees. Esta temporada demostró lo contrario. Su actuación ha sido todo menos lo que se esperaba de un jugador con tanta experiencia. Los Yankees, que asumieron el enorme resto de su contrato de $94 millones de los Mellizos de Minnesota , quedaron decepcionados cuando Donaldson resultó ser más un pasivo que un activo.

Después de menos de dos temporadas, los Yankees de Nueva York liberaron al tercera base y ex ganador del Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2015, para adquirirlo, los Yankees enviaron al receptor Gary Sánchez y al jugador de cuadro Gio Urshela a los Mellizos de Minnesota. El ahora exyankee está muy lejos de los 41 jonrones, 123 carreras impulsadas y el promedio de bateo de .297 que registró en 2015 con los Toronto Blue Jays, cuando obtuvo los honores de MVP.

Básicamente, los Yankees se deshicieron de Donaldson el 21 de julio, cuando lo transfirieron a la lista de lesionados de 60 días por una distensión en la pantorrilla derecha. Diez días después, Donaldson estaba realizando prácticas de bateo y rodados en el campo.

¿Por qué los Yankees cortaron al tercera base Josh Donaldson?

Donaldson estaba a punto de regresar de una ausencia prolongada relacionada con una lesión que lo tuvo en la lista de lesionados de 60 días de los Yankees con la expectativa de que estaría listo para regresar a mediados de septiembre. En su temporada de 37 años, Donaldson apareció en sólo 33 juegos, conectando 10 jonrones con 15 carreras impulsadas y registrando un promedio de bateo de .142.

Los Yankees liberaron al controvertido tercera base, cerrando el libro de un capítulo lamentable en la historia del equipo. Prefirieron que Donaldson no regresara y les quitara un valioso tiempo de juego a los jugadores jóvenes. Oswald Peraza, Everson Pereira, Oswaldo Cabrera y otros necesitan tener todas las apariciones disponibles en el plato. Están en los planes del equipo para 2024 y Donaldson, bueno, no. Simplemente tenerlo en la plantilla costaría uno de sus 28 puestos en septiembre, lo que sería mejor para alguien que desempeñará un papel en las próximas temporadas.

Los Yankees pagaron a Donaldson $21 millones cada año en 2022 y 2023, y son responsables de la rescisión de $6 millones presente en su opción mutua de $16 millones para 2024, una que nunca tuvo posibilidades de ser recogida. A cambio de ese dinero, el equipo obtuvo una línea de corte de .207/.293/.385 con 25 jonrones y un wRC+ de 94 en 165 juegos. Estuvo horrible este año, con una línea de .142/.225/.434, 10 jonrones y un wRC+ de 75, aunque las lesiones en el tendón de la corva y la pantorrilla también lo dejaron con muy poco tiempo de juego para mejorar. Las habilidades en el plato que alguna vez lo convirtieron en el Jugador Más Valioso eran cosa del pasado.

La evidencia dice que el paso de Donaldson por los Yankees fue un completo fracaso. Fracasó cuando más contaba, ponchándose 10 veces en 16 apariciones en el plato contra los Astros en la humillante barrida de la Serie de Campeonato de la Liga Americana el año pasado (con un promedio de .077). y un OPS de .404). Donaldson también estuvo involucrado en más de unas pocas controversias; desde su pelea con Tim Anderson hasta su perorata pública sobre la falta de apoyo de sus compañeros de equipo después del incidente, nunca fue demasiado popular entre los fanáticos o incluso en su propio clubhouse. Quizás a los Yankees no les importaban los intangibles. Quizás pensaron que no afectarían el roster y decidieron priorizar la producción en el campo que pensaban que estaban adquiriendo.

En ese momento, Donaldson venía de un sólido 2021 en Minnesota: .247/.352/.475, 26 jonrones y .827 OPS (125 wRC+) en 135 juegos. Nueva York sabía que conseguir la versión de Donaldson de 2015, el MVP, era una quimera, pero tal vez pensaron que él podría, al menos, ser su versión de 2021 para ellos. No lo fue. Después de todo, tenía 36 años cuando salió al campo por primera vez con el traje a rayas en la primavera de 2022. Una disminución en sus habilidades era una posibilidad real, una que los Yankees probablemente subestimaron.

¿Fue malo el intercambio que llevó a Josh Donaldson a los Yankees? Valoración del canje

Donaldson se convirtió en el mayor objetivo del desprecio del Yankee Stadium por parte de Aaron Hicks.

Al final, el intercambio no fue particularmente fructífero para ningún equipo. Donaldson ha sido liberado y Ben Rortvedt ha estado mayoritariamente lesionado, ineficaz o pasando el rato en Triple-A, mientras que Gary Sánchez y Gio Urshela ni siquiera están en el mercado. Aunque vale la pena señalar que la popular tercera base Urshela ha superado en producción a Donaldson en sus últimas dos temporadas al mando del equipo. Sólo Isiah Kiner-Falefa tiene algún tipo de rol en uno de los clubes, y también debe llegar a la agencia libre este otoño.

Los Yankees que asumieron el dinero de Donaldson dejaron espacio en el presupuesto de los Mellizos para firmar a Carlos Correa en lo que efectivamente se convirtió en un contrato de un año cuando optó por no participar. Fue excelente para un equipo por debajo de .500 en 2022, pero a pesar de que Minnesota lideró la División Central de la Liga Americana en 2023, ha sido mediocre después de firmar un nuevo contrato de 200 millones de dólares.

Más que una transacción fallida o un intercambio que no funcionó, Donaldson representa la lealtad extrema (y dañina, hasta cierto punto) de los Yankees hacia los veteranos de edad avanzada, una situación que afectó la construcción del roster y probablemente también las decisiones de la fecha límite de cambios. Apostaron a que un jugador de unos 30 años siguiera bateando, pagaron el precio cuando no lo hizo y luego, obstinadamente, volvieron a probar suerte con él en 2023. Insistieron en que se recuperaría y , en cambio, Donaldson produjo la peor campaña de su carrera.

Donaldson ha tenido una carrera increíble como jugador de Grandes Ligas; cualquiera sería un tonto si dijera lo contrario. Cualquier bateador capaz de acumular 276 jonrones y un OPS+ de 130 es digno de un reconocimiento generalizado, y tiene muy buenas posibilidades de unirse al recientemente honrado José Bautista en el Nivel de Excelencia de los Azulejos. Para los Yankees, sin embargo, es hora de pensar en el futuro y no en el pasado, y el ex MVP no tiene lugar en lo que les espera a los Bombarderos.

Donaldson es solo el incio: los planes de los Yankees en 2023

Cerca del primero de septiembre, la gerencia de los Yankees ha agotado las últimas razones para contratar a ciertos veteranos. Entonces, el descolorido ex MVP fue liberado el martes, mientras que Bader, un jardinero central superior al promedio que tuvo una temporada ofensiva deficiente, supuestamente estuvo expuesto a waivers.

Se entiende que no fue sólo Donaldson fue expulsado. Los Yankees también liberaron a Harrison Bader , otro movimiento que, según muchos fanáticos y expertos, debería haber ocurrido mucho antes. La decisión parecía inevitable ya que el equipo no tenía planes de renovar su contrato para la próxima temporada.

Aunque los Yankees ven valor en darle a Anthony Rizzo (síntomas posteriores a una conmoción cerebral) algunos turnos al bate antes de que termine el año, todavía no tiene un cronograma para su regreso.

Sin embargo, estos movimientos han hecho que los fanáticos y analistas hablen sobre la posibilidad de más movimientos, e incluso otros despidos. Un gran nombre que se susurra con frecuencia es el de Giancarlo Stanton.

¿Giancarlo Stanton será cortado de los Yankees de Nueva York?

Dada la tendencia actual de deshacerse de activos improductivos, es una pregunta válida: ¿podría Stanton ser el próximo gran nombre a cortar?

Los Yankees están en una fase de re evaluación y reforma. A medida que avance la temporada, será intrigante ver si estas audaces decisiones dan sus frutos a su favor o si se vislumbran cambios más radicales en el horizonte.

¿Y ahora qué sigue para Donaldson?

A Donaldson no tendría que pagarse más que el mínimo de la MLB, mientras que los Yankees serían responsables del resto del dinero que se le debe.

Según The Athletic, Donaldson no está seguro de si jugará en 2024 o decidirá retirarse. Este podría ser lo último a vimos de Donaldson en lo que ha sido una notable carrera en la MLB.

Los Yankees están últimos en el este de la Liga Americana con una temporada de 64-68.