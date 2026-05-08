Chicago lidera la División Central con 25-12 pero perdió a Matthew Boyd por un mes. Miami podría ser vendedor. Dos prospectos listos para las Grandes Ligas podrían ser la oferta correcta.

Los Cubs de Chicago están jugando el mejor béisbol de la Liga Nacional. Con récord de 25-12 y una ventaja de 3.5 juegos en la División Central, el equipo de Craig Counsell lleva una racha de ocho victorias consecutivas — incluyendo tres walk-offs seguidos ante los Rojos de Cincinnati. El lineup es profundo, los relevistas están respondiendo y el ambiente en el Wrigley Field es de los mejores en años.

Pero hay un problema. Y se llama rotación de pitcheo.

El abridor Matthew Boyd acaba de caer lesionado y estará fuera al menos un mes. Sin él, los Cubs no tienen una rotación que refleje su condición de líderes de división. Y el mercado tiene una solución que podría encajar perfectamente: Sandy Alcántara de los Marlins de Miami.

¿Por qué los Marlins venderían?

Los Marlins están en modo reconstrucción. Miami no está compitiendo por la postemporada en 2026, y Alcántara — con contrato vigente — es exactamente el tipo de pieza que un equipo vendedor puede mover a cambio de prospectos que construyan el futuro.

El dominicano de 30 años tiene historial de élite: en 2022 fue el mejor lanzador de la Liga Nacional con ERA de 2.28, récord de 14-9 y un WAR de 8.0 que lideró el circuito. Ganó el Premio Cy Young ese año.

Desde entonces, el camino ha sido más irregular. Fue golpeado en 2023, no lanzó en 2024 por lesión y tuvo una temporada 2025 con un ERA de 5.36 — el peor de su carrera. Este año había mostrado señales de recuperación hasta que fue destrozado por los Orioles el 5 de mayo, permitiendo 7 carreras en 4.1 entradas.

Las preguntas sobre qué versión de Alcántara llegará al montículo siguen abiertas. Pero el talento nunca se fue.

La oferta de los Cubs: dos prospectos listos para las Grandes Ligas

Chicago no enviará a su prospecto número uno, Jaxon Wiggins. Eso está descartado. Pero sí tiene dos jugadores listos para el nivel de Grandes Ligas que podrían convencer a Miami:

1. Jonathon Long — Primera base

Un bateador paciente con disciplina en el plato, contacto consistente a todos los campos y poder latente que todavía no ha explotado del todo. Según MLB.com, Long “no tiene mucho más que demostrar en las Menores, pero Chicago no tiene un espacio obvio para él en su alineación” — lo que lo convierte en el candidato ideal para ser incluido en un intercambio.

2. Pedro Ramírez — Infielder bateador ambidextro

Un jugador versátil con velocidad, algo de poder y buenas habilidades de contacto desde ambos lados del plato. En 2025 robó 28 bases — un récord personal. Puede jugar segunda o tercera base, lo que le da flexibilidad a cualquier equipo que lo reciba.

Lo que ganan los Cubs

Si el intercambio se concreta, Chicago obtendría a un abridor con experiencia probada en partidos de alta presión y con el perfil de un as cuando está en su mejor versión. Alcántara tiene el tipo de brazo que puede dominar en la postemporada — si logra recuperar la consistencia que mostró en 2022.

Para un equipo que ya lidera su división y tiene aspiraciones serias de llegar lejos en octubre, agregar a Alcántara sería una apuesta calculada: alto riesgo, alto potencial de recompensa.

Lo que ganan los Marlins

Miami recibiría dos prospectos con proyección de impacto en Grandes Ligas — exactamente lo que necesita un equipo en reconstrucción. Long y Ramírez son jugadores que pueden contribuir pronto, sin la incertidumbre de prospectos de ligas bajas que tardarán años en llegar.

¿Se hará el trato?

El mercado de cambios no abre oficialmente hasta julio, pero las conversaciones entre equipos empiezan mucho antes. Con los Cubs en modo ganador y los Marlins sin motivación para competir, las condiciones están dadas para que este intercambio tenga sentido para ambas partes.

La pregunta es si Miami pedirá más de lo que Chicago está dispuesto a dar — y si Alcántara puede convencer a los Cubs de que el pitcher de 2022 todavía existe.