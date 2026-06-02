Sandy Alcántara domina en el montículo y guía el triunfo de los Marlins ante Washington El as dominicano lanzó siete sólidos episodios y frenó la racha negativa de Miami en Washington.

Los Marlins de Miami encontraron un respiro de enorme valor gracias a la jerarquía de su as dominicano. Sandy Alcántara completó una sólida labor de siete episodios sobre el montículo para guiar a la escuadra de Florida a una victoria por 7-3 sobre los Nacionales de Washington en el Nationals Park. El triunfo adquirió una relevancia doble para la organización, ya que sirvió para frenar una preocupante racha de cinco derrotas consecutivas.

La gran actuación de Alcántara llegó en un momento crítico para el cuerpo de lanzadores de Miami, luego de confirmarse que el también dominicano Eury Pérez tuvo que ser ingresado a la lista de lesionados debido a una distensión muscular en el muslo derecho.

Resiliencia en el monticulo y una respuesta oportuna

A pesar de confrontar ligeras dificultades en el inicio del compromiso, permitiendo un cuadrangular de dos carreras a Jacob Young en el segundo acto y una anotación adicional en la tercera entrada, la gerencia de Miami mantuvo la confianza absoluta en su lanzador estelar. Alcántara enderezó el rumbo con una notable eficiencia, acumulando apenas 81 lanzamientos al llegar al séptimo capítulo, con una hoja de servicios que incluyó cinco ponches, siete imparables y tres carreras permitidas.

La tranquilidad brindada por el nativo de Azua dio espacio para que la ofensiva descifrara los envíos de los locales:

El batazo de la igualdad: En la parte alta del sexto episodio, Leo Jiménez abrió con indiscutible frente al abridor Cade Cavalli. De inmediato, el dominicano Heriberto Hernández fue llamado a la caja de bateo como emergente ante el relevista Richard Lovelady, respondiendo con un panorámico jonrón de dos carreras que emparejó las acciones.

En la parte alta del sexto episodio, Leo Jiménez abrió con indiscutible frente al abridor Cade Cavalli. De inmediato, el dominicano Heriberto Hernández fue llamado a la caja de bateo como emergente ante el relevista Richard Lovelady, respondiendo con un panorámico jonrón de dos carreras que emparejó las acciones. La ventaja definitiva: En ese mismo capítulo, Connor Norby conectó un sencillo remolcador que llevó al plato a Jakob Marsee para romper el empate y otorgarle a los Peces una ventaja que mantendrían el resto de la noche.

Sentenciando el juego en las entradas finales

El cuerpo de relevistas intermedios completó el trabajo de manera impecable, viendo a Michael Petersen retirar el octavo tramo sin contratiempos y a Pete Fairbanks encargarse del noveno acto en el montículo. Para sellar el resultado, la alineación de los Marlins castigó nuevamente el pitcheo de Washington en la novena entrada con jonrones solitarios de Liam Hicks y un estacazo de dos anotaciones por parte de Kyle Stowers.

En el plano individual de los peloteros de sangre quisqueyana, Heriberto Hernández finalizó su actuación de 2-1 con una anotada y dos remolcadas, mientras que Otto López brilló a la ofensiva al batear de 4-3 con una carrera anotada. Por el bando de los Nacionales, los jugadores de cuadro Luis García y José Tena se fueron en blanco en tres oportunidades al bate respectivamente.