¿Se están preparando los Tigres del Licey para retener la corona? Integraciones de gran nivel y a tiempo, son evidencias de las intenciones del equipo que vuelve a dirigir José Offerman y que tiene como gerente una vez más a, Audo Vicente.

07/10/2023 · 05:32 AM

Los Tigres del Licey han estado trabajando de manera silente, pero constante, en dirección a conformar un gran equipo para retener la corona lograda en buena lid, en la temporada pasada.

La integración de César Valdez, de forma temprana, la contratación de buenos brazos y la presencia de jugadores de vital importancia, pueden ser las primeras evidencias del plan de retención de corona.

Los buenos Brazos

Los Tigres han contratado buen personal de pitcheo, esto incluye algunos viejos conocidos como es el caso de Nabbit Crissmatt y Steve Moyers.

Nabbit Crissmatt, pertenece a la organización de los Diamondbacks de Arizona y tiene experiencia de Grandes Ligas con los Cardenales de San Luis, Padres de San Diego y el conjunto del desierto estadounidense.

En cuatro temporadas entre 2020 y 2023 en Las Mayores, el derecho de 28 años acumuló 170 entradas donde presenta foja de 8-5, efectividad de 3.76, WHIP de 1.31 con 156 ponches y 56 bases por bolas.

El colombiano estará en su tercera participación en la Liga Dominicana y segunda con los Tigres. Su primera experiencia en Lidom fue con los Campeones en la temporada 2018-19 con quienes lanzó 7 aperturas. Más adelante en la temporada 2020-21, posteó efectividad de 1.50 y WHIP de 1.06 en 18 entradas con las Estrellas Orientales.

Por su lado, Dan Altavilla, es un lanzador derecho con experiencia de Grandes Ligas que jugó brevemente en Clase A Avanzada con los Medias Rojas en 2023.

El veterano de 30 años, se sometió a la cirugía Tommy John en 2021. Durante su proceso de rehabilitación, lanzó 12 entradas en ocho presentaciones y mantuvo una efectividad de 3.00 con los Medias Rojas de Boston en Ligas Menores.

El lanzador abridor Steve Moyers fue una de esas integraciones y expresó: “Se siente super bien estar de regreso con caras familiares, desde ya estoy listo para trabajar duro y ser campeones nuevamente este año”.

La experiencia de Steve Moyers en México

El zurdo oriundo de Connecticut estuvo haciendo historia en México con los Diablos del México durante este 2023 donde mantuvo un récord de 10-0, convirtiéndose en el primer lanzador con doble dígito de victorias e invicto al finalizar la temporada. En 88 entradas y un tercio tuvo una efectividad 3.77, con 11 boletos otorgados y 62 ponches propinados en 17 apariciones al montículo.

“Amé estar en México, estaba en la ciudad de México y fue estupendo. Los fanáticos fueron muy divertidos, me encantó mi experiencia por allá”, comentó el serpentinero.

Esta sería la tercera ocasión en la que Moyers vestirá la chaqueta azul, siendo su primera participación en la temporada de 2021-22 con los Tigres del Licey, donde fungió como abridor en cuatro partidos, otorgó 3 transferencias y abanicó a 14 bateadores en 15 entradas.

“La primera vez en la República Dominicana no conocía a los jugadores, no había estado en el país anteriormente, no entendía el idioma, ahora es diferente y es mucho más fácil para mí”, sostuvo el lanzador.

Habla Audo Vicente

“Crismatt es un lanzador con mucha experiencia en esta liga, es un competidor y nos da profundidad en la rotación de abridores que ya es sólida, expresó Audo Vicente”, gerente general de los 23 veces campeones nacionales.

“Altavilla fortalece un aspecto de nuestro equipo que era muy bueno el año pasado y fue el bullpen. Su experiencia en las Grandes Ligas y su capacidad ponchar nos hace pensar que encaja bastante bien en la confección de nuestro equipo”, agregó el ejecutivo azul.

Finalmente, Audo sabe que Moyers no necesita presentación, a quien se le considera un lanzador todo terreno y puede mantenerse toda la temporada con el equipo de Tigres del Licey.