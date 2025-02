¿Se implementará un tope salarial en Lidom? Desafíos y perspectivas. Erick Almonte esclarece dudas sobre tope salarial Lidom.

La agencia libre en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) sigue generando debate en su tercera edición. El presidente de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales (Fenapepro), Erick Almonte, dejó en claro que no hay un tope salarial en la actual estructura de la agencia libre y que, por el momento, no se contempla implementarlo. Esta declaración surge en respuesta a las inquietudes expresadas por jugadores como Emilio Bonifacio, quien ha manifestado que el sistema requiere ajustes.

Sin Límite Salarial: Beneficio o Desventaja?

En su conversación con El Nuevo Diario, Almonte aseguró que, hasta que no haya transparencia en las finanzas de los equipos, no se podrá evaluar la viabilidad de un tope salarial. Esta postura es respaldada por analistas como Carlos Moreta, quien señala que cualquier intento de imponer límites salariales debe venir acompañado de beneficios para los jugadores. “Si los equipos quieren imponer restricciones, los jugadores deben recibir algo a cambio. De lo contrario, no es una negociación justa”, explicó Moreta.

Actualmente, la agencia libre permite a los jugadores buscar las mejores ofertas sin restricciones, lo que ha elevado los salarios en el mercado local. Sin embargo, algunas voces dentro de la liga consideran que este crecimiento acelerado podría no ser sostenible a largo plazo.

Un Sistema en Evolución

La agencia libre en Lidom es un concepto relativamente nuevo. Introducida en 2022 y con vigencia hasta 2026, ha permitido que los jugadores negocien con mayor libertad sus contratos. Este año, 111 peloteros son elegibles, incluidos nombres importantes como Esmil Rogers, Enny Romero, Emilio Bonifacio y Robinson Canó, lo que podría generar una intensa competencia entre los equipos por sus servicios.

El abogado y analista deportivo Juan Arturo Recio destaca que el sistema aún está en fase de desarrollo y es probable que sufra modificaciones en el futuro. “Es un experimento en constante evolución. A medida que los equipos y los jugadores interactúen con este mecanismo, se identificarán los puntos que necesitan ajustes”, afirmó Recio.

Fenapepro como Mediador

Otro aspecto clave en la agencia libre es el papel de Fenapepro. La federación ha abierto una convocatoria para profesionales interesados en representar a los jugadores en negociaciones y arbitrajes salariales. Almonte explicó que, en muchas ocasiones, Fenapepro actúa como mediador entre los peloteros y los equipos, un avance significativo en comparación con el pasado, cuando los agentes tenían acceso limitado a las mesas de negociación.

Sin embargo, la falta de participación de algunas figuras clave en las discusiones también ha generado controversia. Bonifacio, quien ha criticado ciertos aspectos del sistema, fue invitado a debatir sus inquietudes con Fenapepro, pero según Almonte, no ha asistido a las reuniones.

El Futuro de la Agencia Libre en Lidom

A pesar de las críticas y los desafíos, la agencia libre sigue siendo un paso adelante en la profesionalización del béisbol dominicano. La posibilidad de que los jugadores negocien sus contratos sin restricciones ha fortalecido su posición en el mercado, pero también ha planteado interrogantes sobre la estabilidad financiera de los equipos y la necesidad de regulaciones futuras.

La discusión sobre un posible tope salarial continuará en los próximos años, y su implementación dependerá en gran medida de la transparencia financiera de los clubes y de la capacidad de los jugadores para defender sus intereses. Mientras tanto, la agencia libre en Lidom seguirá evolucionando, con el objetivo de equilibrar los beneficios para todas las partes involucradas.