El fútbol te da y te quita en cuestión de segundos, y si no, pregúntenle a Lamine Yamal. Este miércoles, durante el choque entre el FC Barcelona y el Celta de Vigo, el Spotify Camp Nou pasó de la euforia al silencio sepulcral en un abrir y cerrar de ojos. La joya culé, el jugador que todos los dominicanos nos sentamos a ver para disfrutar del verdadero “flow” del fútbol moderno, salió del campo con lágrimas en los ojos y una mano en su pierna izquierda.
Gol, dolor y cambio: La secuencia del desastre
Todo ocurrió al minuto 38. Lamine, fiel a su estilo, recortó hacia dentro del área provocando un penal clarísimo. Él mismo tomó la pelota, con la frialdad de un veterano, y mandó el balón a la red para el 1-0. Pero ahí se acabó la magia. En lugar de correr al córner a celebrar, Yamal se desplomó en el césped pidiendo el cambio de inmediato. Hansi Flick, con cara de pocos amigos, tuvo que meter a Roony Bardghji antes de irse al descanso.
El diagnóstico que nadie quería escuchar
La cadena COPE soltó la “bomba” que tiene a toda España en oración y a los haters haciendo leña del árbol caído: los primeros reportes hablan de una rotura en los isquiotibiales. Dependiendo del grado, esto no es solo “un golpecito”; estamos hablando de una baja que podría extenderse hasta los tres meses.
Faltan apenas 50 días para el Mundial 2026 y España debuta el 15 de junio contra Cabo Verde. Si se confirma la gravedad, Lamine no solo se pierde el cierre de LaLiga y la pelea por el Pichichi con Mbappé, sino que vería el Mundial desde la sala de su casa.
¿Explotaron a la joya?
En los colmados de la capital dominicana el debate está encendido: ¿Lo pusieron a jugar demasiado? A su corta edad, Lamine ha cargado con el peso del Barça y de la selección española sin descanso. Hoy, el cuerpo parece haberle pasado factura en el momento más inoportuno posible.
La pregunta para la peña es obligatoria: ¿Debe España llevarlo al Mundial aunque sea “cojo” o es hora de que el Barça lo cuide para que no se convierta en otro juguete roto? ¡Se puso oscuro el panorama para el “niño” y el mundo del fútbol está de luto!