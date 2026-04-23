¿Se queda fuera del Mundial? El drama de Lamine Yamal que tiene a España llorando y al Barça en shock ¡El peor de los presagios se hizo realidad en el Camp Nou! Lo que debió ser una tarde de gloria para Lamine Yamal terminó en tragedia nacional. El "niño maravilla" anotó un golazo de penal, pero ni siquiera pudo celebrarlo: se rompió en el acto. Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, el diagnóstico es aterrador y los médicos hablan de meses fuera. ¿Se acabó el sueño mundialista para la joya del fútbol mundial? ¡En RD ya se armó el debate sobre si lo "quemaron" antes de tiempo!

El fútbol te da y te quita en cuestión de segundos, y si no, pregúntenle a Lamine Yamal. Este miércoles, durante el choque entre el FC Barcelona y el Celta de Vigo, el Spotify Camp Nou pasó de la euforia al silencio sepulcral en un abrir y cerrar de ojos. La joya culé, el jugador que todos los dominicanos nos sentamos a ver para disfrutar del verdadero “flow” del fútbol moderno, salió del campo con lágrimas en los ojos y una mano en su pierna izquierda.

Gol, dolor y cambio: La secuencia del desastre

Todo ocurrió al minuto 38. Lamine, fiel a su estilo, recortó hacia dentro del área provocando un penal clarísimo. Él mismo tomó la pelota, con la frialdad de un veterano, y mandó el balón a la red para el 1-0. Pero ahí se acabó la magia. En lugar de correr al córner a celebrar, Yamal se desplomó en el césped pidiendo el cambio de inmediato. Hansi Flick, con cara de pocos amigos, tuvo que meter a Roony Bardghji antes de irse al descanso.

El diagnóstico que nadie quería escuchar

La cadena COPE soltó la “bomba” que tiene a toda España en oración y a los haters haciendo leña del árbol caído: los primeros reportes hablan de una rotura en los isquiotibiales. Dependiendo del grado, esto no es solo “un golpecito”; estamos hablando de una baja que podría extenderse hasta los tres meses.

Faltan apenas 50 días para el Mundial 2026 y España debuta el 15 de junio contra Cabo Verde. Si se confirma la gravedad, Lamine no solo se pierde el cierre de LaLiga y la pelea por el Pichichi con Mbappé, sino que vería el Mundial desde la sala de su casa.

¿Explotaron a la joya?

En los colmados de la capital dominicana el debate está encendido: ¿Lo pusieron a jugar demasiado? A su corta edad, Lamine ha cargado con el peso del Barça y de la selección española sin descanso. Hoy, el cuerpo parece haberle pasado factura en el momento más inoportuno posible.

La pregunta para la peña es obligatoria: ¿Debe España llevarlo al Mundial aunque sea “cojo” o es hora de que el Barça lo cuide para que no se convierta en otro juguete roto? ¡Se puso oscuro el panorama para el “niño” y el mundo del fútbol está de luto!