¿Se quedará o se irá Sandy Alcántara de Miami? Los Marlins mantienen en vilo al mercado de cambios de MLB.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El as dominicano vuelve al ruedo tras su operación y mientras muestra señales de recuperación, Miami aún no define si lo pondrá en el mercado. Su situación genera tensión entre las franquicias que buscan un abridor de élite.

En el siempre agitado mundo de las Grandes Ligas, hay nombres que marcan el ritmo del mercado de cambios. Uno de ellos es, sin lugar a dudas, el del dominicano Sandy Alcántara, actual lanzador estelar de los Miami Marlins, cuya situación representa una encrucijada que mantiene expectantes a ejecutivos, cazatalentos y fanáticos por igual.

Con 29 años y dos temporadas restantes en su contrato –que lo convierte en el jugador mejor pagado de la franquicia con 17.3 millones de dólares anuales–, Alcántara sería, en teoría, el candidato más evidente para ser traspasado. Sin embargo, los Marlins aún no han tomado una decisión definitiva al respecto, según reportó el periodista Will Sammon para The Athletic.

La incertidumbre se amplifica porque, a pesar de no ser considerados contendientes este año, los Marlins han tenido un inicio aceptable (8-7 al momento del informe), lo que les da margen para postergar una resolución. Pero lo cierto es que, en caso de transferir a Alcántara, Miami reduciría aún más una nómina que ya está entre las más bajas de la liga, exponiéndose a posibles represalias por parte del sindicato de peloteros (MLBPA) por falta de competitividad.

La recuperación del Cy Young y su valor en alza

Tras una temporada 2023 por debajo de su estándar (récord de 7-12, efectividad de 4.14), Alcántara se perdió todo el 2024 debido a una cirugía Tommy John. El 2025 es, entonces, una especie de regreso y reconstrucción. Y aunque todavía no ha alcanzado la velocidad máxima ni la consistencia de antaño, los scouts indican que el progreso es el esperado.

En sus primeras tres aperturas de la temporada actual, Sandy tiene récord de 2-0 con efectividad de 4.76, números que podrían mejorar a medida que reduce su tasa de boletos y aumenta sus ponches. Su manager, Clayton McCullough, ha destacado su condición física y la fortaleza mental con la que ha enfrentado su retorno: “Sandy ha estado sólido. Ha sido bueno. Se siente fuerte y cada salida lo acerca más al nivel que todos conocemos de él.”

¿Apostar al presente o pensar en el futuro?

El dilema para Miami es estratégico. Por un lado, retener a Alcántara los mantiene con una carta ganadora en su rotación, un líder que, cuando está en forma, puede dominar a cualquier alineación del béisbol. Por el otro, dejarlo ir podría significar una oportunidad para sumar prospectos de alto nivel que ayuden a construir una base sólida pensando en temporadas futuras.

Distintos equipos han sido vinculados a la figura del derecho dominicano, incluyendo a los Toronto Blue Jays, quienes ya aparecen en rumores con un posible canje que involucra millonarios movimientos contractuales. Lo que está claro es que si Alcántara sigue mostrando señales de que puede volver a su nivel de Cy Young (como en 2022), su valor se disparará aún más a medida que se acerque la fecha límite de traspasos.

Un “activo caliente” en el radar de medio MLB

Lo de Sandy Alcántara es una historia en evolución. Para los Marlins, representa el mayor activo que poseen y, al mismo tiempo, una figura que impone respeto en el clubhouse y en el montículo. Para el resto de las franquicias, se trata de una rara oportunidad de hacerse con un as probado, aún en edad pico, con control contractual razonable y hambre de volver a la cima.

Por ahora, la pelota está en el terreno de los Marlins. La pregunta no es si habrá interesados, sino si Miami estará dispuesto a pulsar el botón del traspaso. Mientras tanto, Alcántara sigue subiendo al montículo con un propósito: demostrar que el mejor Sandy no ha quedado en el pasado, sino que apenas está reapareciendo.

El mercado de cambios lo espera. Y con él, media liga.