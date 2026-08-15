A 39 juegos del final de la temporada regular, los Texas Rangers están ante una situación en la que ya no basta con esperar un tropiezo de los Houston Astros. El equipo de Texas necesita producir su propia remontada.

Los Rangers llegan al sábado con récord de 60-63, tres juegos por detrás de Houston, que tiene marca de 63-60. Sin embargo, la diferencia real en términos de la lucha por la división es mayor: los Astros dominaron 9-4 la serie de temporada entre ambos equipos, por lo que poseen el desempate. Eso significa que Texas no puede simplemente igualar el récord final de Houston y quedarse con el título. En términos prácticos, necesita recuperar cuatro juegos.

El problema es que su desempeño durante la temporada explica por qué se encuentra en esa posición. Texas ha anotado 500 carreras y permitido 546, una diferencia negativa que refleja las dos principales dificultades del club: la producción ofensiva y la prevención de carreras.

Por eso, tres nombres adquieren una importancia desproporcionada en el tramo final: Corey Seager, Jacob deGrom y MacKenzie Gore.

Seager, la recuperación ofensiva que Texas necesita

El caso de Corey Seager es particularmente importante porque no se trata simplemente de un jugador más dentro de la alineación. Es uno de los principales referentes ofensivos de la organización y, en condiciones normales, una de las mayores amenazas del equipo.

Sin embargo, su producción en 2026 ha estado muy por debajo de lo esperado. Batea apenas .198, con un porcentaje de embasarse de .304 y slugging de .388. En 64 partidos acumula 12 jonrones y 35 carreras impulsadas.

El problema no es necesariamente que haya desaparecido su poder. Todavía puede conectar batazos contundentes cuando hace contacto de calidad, pero lo está haciendo con mucha menos regularidad. Sus 67 ponches en 270 apariciones al plato también reflejan las dificultades que ha tenido para sostener turnos productivos.

Texas no necesita necesariamente que Seager reproduzca exactamente sus mejores temporadas. Pero sí necesita una versión considerablemente mejor de su bate.

En 2025, por ejemplo, bateó .271 con 21 jonrones y .860 de OPS en 102 juegos. Acercarse nuevamente a ese nivel transformaría una parte importante de la ofensiva de los Rangers.

Y en una división que podría definirse por márgenes mínimos, una mejor versión de Seager no tiene que representar una explosión ofensiva histórica. Basta con que convierta algunos turnos improductivos en embasados, extrabases y carreras.

DeGrom representa la mayor incertidumbre

Si Seager representa la posibilidad de reanimar la ofensiva, Jacob deGrom representa la variable más difícil de controlar.

El derecho salió de su última apertura después de apenas dos entradas debido a fatiga en el tríceps derecho y fue sometido a una resonancia magnética. Al momento de la información publicada, los resultados todavía estaban pendientes.

La preocupación es evidente porque Texas ya tiene problemas en su rotación. Nathan Eovaldi está fuera debido a una inflamación en el codo derecho, por lo que perder también a deGrom durante un período prolongado tendría consecuencias importantes.

Antes de su salida, deGrom había acumulado 8-8, 3.95 de efectividad y 120⅔ entradas, con 147 ponches y apenas 31 boletos.

Su efectividad está por encima del 2.97 que registró la temporada anterior, pero sus números de ponches y control demuestran que todavía posee las herramientas para dominar a los bateadores.

El dilema para Texas está precisamente ahí: no necesita que deGrom sea perfecto, pero necesita que pueda lanzar.

Un regreso relativamente rápido le daría al equipo un abridor capaz de trabajar profundamente en los partidos y reducir la presión sobre un bullpen que podría quedar demasiado expuesto si la rotación continúa acortándose.

Gore puede convertirse en la sorpresa

MacKenzie Gore representa un escenario diferente. A diferencia de deGrom, su principal interrogante no es su disponibilidad inmediata, sino su consistencia.

Gore tiene récord de 6-9 y 4.43 de efectividad en 134 entradas, cifras que no impresionan a primera vista. Pero sus 149 ponches y 49 boletos cuentan una historia algo distinta.

Existe una diferencia entre su capacidad para dominar bateadores y los resultados que finalmente aparecen en el marcador.

Su última presentación es precisamente el ejemplo de lo que Texas necesita: permitió una carrera en 5⅓ entradas ante los Angels y ponchó a nueve.

El reto consiste en convertir actuaciones de ese nivel en una tendencia y no en episodios aislados.

Para los Rangers, un Gore capaz de trabajar regularmente hasta la sexta entrada, limitar los grandes rallies y aprovechar su capacidad para generar ponches podría tener un impacto considerable. No tendría que convertirse en un candidato al Cy Young; simplemente necesita reducir la cantidad de aperturas que obligan al bullpen a cubrir demasiadas entradas.

La remontada depende de las tres variables

Lo interesante de la situación de Texas es que ninguno de estos tres jugadores necesita tener una actuación extraordinaria para cambiar la carrera divisional.

Seager necesita volver a ser un bateador confiable.

DeGrom necesita mantenerse saludable y aportar entradas de calidad.

Gore necesita transformar sus herramientas de dominio en resultados más constantes.

Si las tres cosas ocurren simultáneamente, los Rangers tienen una oportunidad real de reducir la diferencia con Houston durante las últimas semanas.

Pero el margen de error es pequeño. Con 39 partidos por jugar, un déficit efectivo de cuatro juegos y el desempate en manos de los Astros, Texas no puede depender exclusivamente de que Houston pierda.

La carrera por el Oeste todavía está abierta, pero los Rangers necesitan empezar a ganar de manera diferente a como lo han hecho durante buena parte de la temporada. Y ahí es donde Seager, deGrom y Gore pueden terminar siendo mucho más que tres buenos jugadores: pueden convertirse en el punto de inflexión de toda la temporada de Texas.