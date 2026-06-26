Shohei Ohtani destroza récord legendario de David Ortiz en el Juego de Estrellas El astro japonés de los Dodgers de Los Ángeles se convirtió en el bateador designado con más titularidades en la historia del Clásico de Mitad de Temporada, dejando atrás la marca que compartía con el icónico "Big Papi".

El fenómeno de las Grandes Ligas sigue reescribiendo los libros de historia. Shohei Ohtani ha sido anunciado oficialmente como el bateador designado (DH) titular de la Liga Nacional para el Juego de Estrellas 2026 tras una demostración brutal de apoyo popular. El japonés arrasó en la Fase 1 de las votaciones de los fanáticos, liderando a todas las Mayores con la impresionante cifra de 3,341,257 votos.

Este llamado no es uno más en su laureada carrera. De acuerdo con los datos de la investigadora de MLB, Sarah Langs, esta selección representa la sexta apertura de Ohtani como bateador designado titular en un All-Star Game, rompiendo el empate que mantenía con el inmortal de Cooperstown dominicano, David Ortiz, quien se retiró con cinco titularidades en dicha posición. Con esto, el nipón se queda con el trono absoluto en la historia del béisbol organizado.

Una campaña digna de un Titán de dos vías

La abrumadora cantidad de votos que recibió Ohtani está completamente respaldada por lo que está haciendo en el terreno de juego con los Dodgers. A sus 31 años y con cuatro premios MVP unánimes en su vitrina, el nipón está firmando otra campaña de fantasía. Con el madero registra una línea ofensiva de .295/.414/.549 con un OPS de .963 y lidera a su equipo con 17 cuadrangulares.

Pero lo que verdaderamente sigue desafiando las leyes de la física es su rendimiento desde el montículo, donde presume una efectividad microscópica de 1.58 ERA (la segunda mejor de la Gran Carpa entre lanzadores con al menos 50 entradas). Aunque su elección como titular fue como bateador designado, Ohtani aún podría hacer historia nuevamente si es seleccionado también como lanzador a través del voto de los jugadores o por la Oficina del Comisionado.

Destino: Filadelfia

El Juego de Estrellas 2026 se llevará a cabo el próximo martes 14 de julio en el Citizens Bank Park de Filadelfia. Ohtani no llegará solo a la cita, ya que otros siete peloteros de los Dodgers lograron avanzar a la Fase 2 de las votaciones, por lo que la escuadra de Los Ángeles promete inundar la alineación abridora de la Liga Nacional en una noche donde el fantasma del récord del “Big Papi” Ortiz entregó oficialmente su corona.