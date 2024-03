Shohei Ohtani, estrella de los Dodgers, anuncia su matrimonio en Instagram El jugador de dos vías, conocido por su habilidad tanto como lanzador como bateador, compartió la noticia a través de una publicación en japonés.

Shohei Ohtani, la sensación del béisbol y reciente adición a los Dodgers de Los Ángeles, sorprendió a sus seguidores al revelar en Instagram que se ha casado.

En su mensaje, Ohtani expresó: “La temporada se acerca, pero me gustaría anunciarles a todos que me he casado”. Aunque no reveló la identidad de su esposa, mencionó que es una “mujer japonesa”. Prometió brindar más detalles durante una entrevista programada para el 1 de marzo y pidió a los medios que se abstuvieran de realizar “entrevistas no autorizadas”.

El anuncio de su matrimonio ha generado gran interés, ya que Ohtani es una figura destacada en el mundo del béisbol y una celebridad en Japón. Su fichaje con los Dodgers en diciembre, con un contrato récord de 700 millones de dólares por 10 años, lo ha convertido en uno de los jugadores mejor pagados de la liga.

Aunque Ohtani siempre ha mantenido su vida personal en privado, su matrimonio marca un hito significativo que sus fanáticos celebran. La publicación de Instagram incluía también una imagen de su perro llamado “Dekopin” o “Decoy”, con un mensaje que expresaba la esperanza de que los tres, él, su esposa y su mascota, trabajen juntos.

Mientras tanto, Ohtani se encuentra en Arizona, concentrado en su entrenamiento para la próxima temporada. Los Dodgers tienen previsto abrir la temporada de la MLB en Seúl, Corea del Sur, enfrentándose a los Padres de San Diego en una serie de dos juegos los días 20 y 21 de marz