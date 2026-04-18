Shohei Ohtani firma una racha histórica de 49 juegos y pone a temblar los récords de los Dodgers ¿Es humano o un robot programado para batear? El japonés llega a casi 50 partidos consecutivos llegando a base, la tercera racha más larga en la historia de Los Ángeles. El mundo del béisbol se rinde ante la mayor inversión de todos los tiempos.

Lo que estamos presenciando con Shohei Ohtani este 2026 no es solo béisbol, es historia pura escrita en tiempo real. Si usted pensaba que los 700 millones de dólares que pagaron los Dodgers de Los Ángeles eran exagerados, el “Unicornio” japonés está demostrando que, en realidad, salió barato.

Este viernes, Ohtani extendió su racha a 49 juegos consecutivos embasándose. Para que tengan una idea de la magnitud: estamos hablando de la tercera racha más larga en la historia de una franquicia que ha tenido a leyendas como Jackie Robinson, Duke Snider y Sandy Koufax. Ohtani no solo está bateando; está viviendo en las almohadillas.

El terror de los lanzadores: No hay forma de sacarlo de out

¿Cuál es el secreto? No importa si le tiran curvas venenosas, rectas a 100 millas o si intentan darle la base por bolas intencional; el tipo encuentra la manera de llegar a la inicial. Esta racha de 49 partidos es el reflejo de una disciplina en el plato que pocos jugadores en la historia han tenido.

La polémica en las redes sociales ya estalló: ¿Es esta la racha más dominante de la era moderna? Muchos expertos aseguran que, al ritmo que va, Ohtani podría amenazar récords que se creían imposibles de tocar en el béisbol actual, donde el pitcheo es más dominante que nunca.

¿Hasta dónde llegará el fenómeno?

Con el equipo de los Dodgers en la mira de todo el mundo, la presión sobre Ohtani es asfixiante, pero al japonés parece no importarle. Cada vez que pisa el cajón de bateo, el estadio entero se pone de pie esperando ver cómo seguirá extendiendo este hito. Ya superó a casi todos los grandes nombres de la historia de los Dodgers, y ahora solo tiene un par de nombres por delante para ser el número uno absoluto.

Lo cierto es que, sea usted fanático de los Dodgers o no, hay que reconocer que estamos viendo a un jugador que aparece una vez cada cien años. Ohtani no solo batea y corre; Ohtani es el dueño del espectáculo.

¿Podrá Shohei llegar a los 60 juegos consecutivos llegando a base o habrá algún lanzador valiente que le ponga fin a esta racha histórica? ¡Sigan la cuenta, que cada turno al bate ahora es una cita con la inmortalidad!