En un emocionante anuncio realizado el lunes, Shohei Ohtani, la sensación del béisbol, ha dado a conocer su propio logo en asociación con la reconocida marca deportiva New Balance. Este evento tuvo lugar antes del inicio de la Serie de Seúl 2024 entre los Dodgers y Padres, que comenzará el miércoles. Para Ohtani, quien ya es conocido como una de las figuras más intrigantes del béisbol, este logro marca un hito significativo en su carrera profesional.

El diseño del logo presenta a Ohtani en acción, corriendo después de pisar una base, capturando la esencia dinámica y la versatilidad del jugador. Este logo será parte integral de varios proyectos futuros a lo largo de la temporada.

In that run, every soul delights. The Shohei Ohtani Signature Logo.

その走りに、すべての命が喜んでいる。大谷翔平シグネチャーロゴ。#NewBalance #ShoheiOhtani https://t.co/504RfdhYev pic.twitter.com/xYYLKbfWuy

