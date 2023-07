¡Shohei Ohtani y Kodia Senga se reúnen en el All-Star Media Day de 2023! Un encuentro de dos estrellas japonesas.

11/07/2023 · 08:05 AM

La atracción más popular del All-Star Workout Day requirió tres etapas separadas de entrevistas.

Primero los reporteros de la televisión japonesa recibieron su oportunidad, luego los periodistas impresos/digitales japoneses, antes de que los medios estadounidenses pudieran hacerle algunas preguntas a Shohei Ohtani.

En un Juego de Estrellas lleno de los mejores jugadores de béisbol del mundo, nadie se comparó con el ícono de dos vías del que todos querían una parte , incluido un ex compañero de equipo.

Kodai Senga esperaba tener la oportunidad de hablar con Ohtani y dijo que estaba “preocupado” por si tendrían unos minutos para conversar. Pero los dos nativos de Japón hablaron por un momento en el campo del T-Mobile Park el lunes.

Cuando se le preguntó sobre su conversación, Senga dijo: “Es un secreto”.

¿Está el abridor de los Mets haciendo un reclutamiento antes de quizás la agencia libre deportiva más publicitada de todos los tiempos?. Senga sonrió y dejó escapar una pequeña risa.

“Voy a ponerle esta gorra [de los Mets] ahora mismo”, dijo Senga a través del intérprete Hiro Fujiwara en la víspera del Juego de Estrellas.

Que era una broma. Pero los Mets no se quejarían si existe una pizca de verdad, y Ohtani no sonaba como si hubiera eliminado a Nueva York de su lista de posibles lugares de aterrizaje.

Cuando la superestrella dejaba el Nippon Professional Baseball de Japón antes de la temporada 2018 y elegía su club de la MLB, ninguno de sus siete finalistas estaba en la Costa Este.

En última instancia, eligió un mercado más pequeño, un equipo de los Angelinos que juega sus partidos de local en Anaheim, California, y un club que no tenía un largo historial de victorias. En seis temporadas fabulosas e históricas con los Angelinos, Ohtani no ha llegado a la postemporada.

Antes de la agencia libre y tal vez de la fecha límite de canjes , señaló que quiere que terminen las pérdidas.

“Esos fuertes sentimientos [de querer ganar] se fortalecen año tras año. Apesta perder”, dijo Ohtani a través de un intérprete. “[Quiero ganar. Cada año es más fuerte”.

Ohtani, tanto un as con una efectividad de 3.32 como un toletero con un OPS de 1.050, generará frenesí donde sea que termine.

“Realmente no me importa [a mí] si se trata de un mercado más grande o más pequeño”, dijo Ohtani, quien agregó que trata de no pensar en las posibilidades comerciales .

El gerente general de los Angelinos que atrajo con éxito a Ohtani fue Billy Eppler, quien ahora tiene el mismo trabajo con los Mets. La billetera de Steve Cohen ha hecho realidad los sueños imposibles anteriores en Queens, y los Mets podrían seguir la nómina más grande en la historia del béisbol en 2023 con el contrato individual más grande en la historia del béisbol esta temporada baja.

La cuenta bancaria de los Yankees y de Hal Steinbrenner siempre está al acecho, especialmente si su ofensiva continúa estancada.

Pero 30 equipos, incluidos los Angelinos, tendrán fuertes razones para buscar a un jugador como ningún otro .

“A todos les encantaría tenerlo en su lista”, dijo el mánager de los Astros y la Liga Americana, Dusty Baker. “Es el atleta más increíble que he visto en el béisbol. He visto algunos grandes jugadores, pero ninguno que pueda correr como el viento, lanzar a 100 millas por hora y batear tan bien como cualquiera en el juego”.

Seguramente los jugadores de Seattle han estado susurrando al oído de Ohtani sobre sus clubes.

“Lo mantendré en secreto”, dijo Ohtani con una sonrisa.

Senga ha jugado con Ohtani en algunos equipos nacionales en Japón y dijo que los dos se han mantenido en contacto “aquí y allá”. Los Mets y los Angelinos no han jugado (y no jugarán hasta fines de agosto), por lo que los dos no tuvieron la oportunidad de ponerse al día en persona antes del lunes.

Después de la charla de unos minutos, Senga se preguntó cómo sería volver a ser compañeros de equipo con Babe Ruth de esta generación.

“Creo que sería muy divertido”, dijo Senga, un All-Star que está en su primer año de un pacto de cinco años. “Pero obviamente, no sabemos dónde voy a estar. No sabemos dónde estará.

“Si nuestros caminos se cruzaran, sería genial”.