Tarik Skubal se convirtió en el nombre más caliente del mercado de cambios de la MLB. El insider Jon Heyman reportó que las probabilidades de ver al zurdo de los Tigres de Detroit con otro uniforme antes de la fecha límite del 3 de agosto están “en aumento” — y la directiva de Detroit ya escucha ofertas por su as.

El problema de los Tigres: extensión descartada

Las negociaciones para una extensión de contrato con Skubal están completamente estancadas. Internamente, la directiva califica las posibilidades de retenerlo como “nulas”. Con la agencia libre a la vuelta de la esquina al finalizar la campaña, Detroit enfrenta el dilema clásico: obtener un paquete de prospectos de élite ahora o arriesgarse a perder a su estrella sin recibir nada a cambio.

El zurdo viene de una cirugía menor en el codo — le retiraron cuerpos libres con la técnica de “NanoNeedle” — pero su recuperación ha sido acelerada. Ya está tirando sesiones de bullpen y simulando situaciones de juego. Cuando está sano, es uno de los brazos más eléctricos de la liga.

Los tres equipos que más lo necesitan

Dodgers de Los Ángeles

A pesar de su nómina estelar, los Dodgers han sufrido bajas importantes en su rotación. Ver a Skubal compartiendo el montículo con Shohei Ohtani sería una dupla de terror para octubre — el tipo de combinación que convierte a un equipo en favorito absoluto de la Serie Mundial.

Yankees de Nueva York

Con Max Fried en la lista de lesionados y la rotación bajo presión, Nueva York necesita un brazo confiable detrás de Gerrit Cole para consolidarse como favorito en la Liga Americana. Skubal sería exactamente esa pieza.

Cubs de Chicago

El equipo de la “Ciudad de los Vientos” ha estado monitoreando de cerca la situación del lanzador. Los Cubs buscan un brazo de impacto inmediato para competir en la División Central de la Liga Nacional. Incorporar a Skubal cambiaría completamente la narrativa de su temporada.

El precio de entrada: no es barato

Ejecutivos de la liga sugieren que el paquete mínimo para negociar por Skubal arrancaría con:

Un prospecto top-50

Otro prospecto top-100

Si algún equipo quiere asegurar el movimiento, podría requerir piezas aún más valiosas. Detroit sabe que tiene la sartén por el mango — y no va a regalar a su as.

La presión sobre Scott Harris

La gerencia de los Tigres, liderada por Scott Harris, tiene la presión encima. El equipo atraviesa una debacle en la División Central y la afición exige respuestas. La pregunta es si este es el momento de iniciar una reestructuración profunda — o si confían en que el regreso de Skubal pueda rescatar una temporada que, por ahora, se les escapa de las manos.

La novela sigue abierta. Y el equipo que se mueva primero tendrá en su rotación a uno de los mejores brazos del béisbol.