Juan Soto rompió el silencio. Después de una semana para el olvido — incluyendo un 0-10 en la serie ante los Diamondbacks de Arizona — el dominicano de los Mets de Nueva York habló ante los medios y reveló exactamente qué está pasando con su bateo.

“He estado fallando muchos batazos. Me han lanzado pitcheos justo ahí, y he estado llegando un poco por debajo de la pelota.”

Una explicación técnica, honesta y sin excusas. Soto está llegando tarde a los lanzamientos — su bate pasa por debajo de la pelota en lugar de conectar de lleno — y el resultado es una racha de ponches, outs débiles y una sequía que contrasta brutalmente con el arranque de temporada que tuvo.

El contraste que duele

Los números de Soto en mayo son difíciles de procesar para el jugador mejor pagado en la historia del béisbol:

| Período | Promedio | OBP | HR | RBI |

| Abril | .345 | .441 | 3 | 8 |

| Mayo | .121 | — | 1 | 2 |

En mayo, Soto tiene apenas 4 hits en 33 turnos al bate, con 5 bases por bolas, 2 carreras impulsadas, 3 anotadas y 8 ponches. En la serie ante Arizona fue 0-10 con dos boletos y dos ponches.

En el balance de la temporada, Soto mantiene .264 de promedio, 4 jonrones, 10 carreras impulsadas y .364 de OBP — números respetables gracias al fuerte abril. Pero la caída de mayo está borrando ese trabajo rápidamente.

El problema técnico: llegando por debajo

La descripción de Soto — “llegando un poco por debajo de la pelota” — apunta a un problema de timing y ángulo de swing. Cuando un bateador llega por debajo del lanzamiento, el resultado típico es un batazo elevado débil o un swing y miss. Es exactamente lo que se ha visto en Soto durante las últimas semanas.

La buena noticia es que este tipo de problema es corregible. No es una lesión, no es una pérdida de velocidad de swing — es un ajuste técnico que un bateador de su calibre puede resolver con trabajo en el cajón de bateo.

La mala noticia es que los Mets no pueden esperar indefinidamente a que Soto encuentre el ritmo.

Los Mets, en caída libre

El problema de Soto no es aislado — es parte de una crisis colectiva. En los últimos seis partidos, los Mets batearon apenas .194 con .268 de OBP y anotaron solo 21 carreras. El resultado: récord de 3-3 en ese tramo y una posición de 15-25 en la temporada — últimos en la División Este de la Liga Nacional.

El mánager Carlos Mendoza sigue teniendo el respaldo de la directiva — a diferencia de Rob Thomson en Filadelfia y Alex Cora en Boston, quienes fueron despedidos sin ese respaldo previo. Pero con los Mets en el último lugar y su estrella bateando .121, la presión sobre todos en Queens va en aumento.

Lo que viene: Detroit en casa

Los Mets regresan a casa para abrir una serie de tres partidos ante los Tigres de Detroit este martes. Una oportunidad de reiniciar, de encontrar el ritmo y de demostrar que el equipo que terminó abril con impulso todavía existe.

Soto sabe lo que tiene que hacer. Ahora hay que verlo ejecutarlo.