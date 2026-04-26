Suspenso en el Bronx: Giancarlo Stanton suelta un mensaje “misterioso” sobre su lesión ante los Astros ¿Se rompió el "Crucero" o fue solo un susto? Tras salir cojeando en la paliza ante Houston, el toletero de los Yankees rompe el silencio pero deja a todo el mundo con la duda. Con los fantasmas de sus lesiones pasadas acechando, Stanton no asegura nada para hoy. ¿Podrá New York sobrevivir sin su fuerza en el medio del lineup?

Si usted estaba celebrando la victoria de ayer 12-4 sobre los Astros de Houston, bájale algo, porque hay una nube gris sobre el Yankee Stadium. El gigante Giancarlo Stanton encendió las alarmas tras abandonar el juego del viernes en el sexto inning, y sus recientes declaraciones tienen a la fanaticada neoyorquina más nerviosa que un pitcher con las bases llenas.

Stanton sintió una “tirantez” en su pantorrilla mientras corría en la segunda base y, conociendo su historial médico, no quiso forzar la máquina y pidió el cambio de una vez. Antes del juego de este sábado, el slugger soltó una frase de esas que te dejan pensando: “No es lo ideal. Pero eso no significa que sea ni excelente ni terrible”. ¡Ay, mi madre! Traducción: ni él mismo sabe en qué pie está parado.

¿Pinch-hitter o a la lista de lesionados?

Aunque Stanton dice que se siente “mejor” que ayer, el equipo todavía no le ha hecho pruebas médicas (MRI), prefiriendo esperar 24 horas más para ver cómo reacciona el músculo. Lo más preocupante es que, cuando le preguntaron si podría salir a batear de emergencia hoy, confesó que ni siquiera ha intentado hacer swing con el bate.

El manager Aaron Boone, que ya se sabe este guion de memoria, espera que hayan sacado a Giancarlo a tiempo antes de que la cosa pasara a mayores. “Él sintió algo en segunda y simplemente me hizo señas. No quiso empujar la situación”, explicó Boone.

El peso de Stanton en el “Bronx Bomber”

No es secreto para nadie que, cuando Stanton está sano, el lineup de los Yankees da miedo. En lo que va de esta temporada 2026, Giancarlo batea para .256 con 3 jonrones y 14 remolcadas. Su baja sería un golpe duro para una ofensiva que finalmente parece haber encontrado el ritmo ante sus eternos rivales de Houston.

En los colmadones ya se armó el debate: ¿Es hora de que los Yankees busquen un sustituto fijo o hay que seguir aguantando los “achaques” de Stanton?

¿Usted cree que Stanton debería irse directo a la lista de lesionados por 10 días para sanar bien o que lo guarden para batear de emergencia?