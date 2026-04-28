¡Susto en San Diego! Manny Machado celebra su doble 400 y sale por molestias en la pierna ¡Una de cal y una de arena para el "Ministro"! En una noche histórica donde alcanzó los 400 dobles en su carrera, Manny Machado encendió las alarmas en el Petco Park al abandonar el juego ante los Cubs. Aunque los Padres sacaron las garras para llevarse el triunfo, toda la atención se centra en la salud del capitán dominicano. ¿Es algo serio o solo un "machucón" del oficio?

Los Padres de San Diego continúan enrachados y ya tienen récord de 19-9 tras vencer 9-7 a los Cachorros de Chicago el lunes por la noche. Sin embargo, la celebración fue agridulce. El antesalista estrella Manny Machado tuvo que abandonar el encuentro prematuramente debido a molestias en la parte inferior de su pierna izquierda, empañando una jornada donde brilló intensamente con el madero.

Historia y dolor en el Petco Park

Machado, de 33 años, estaba teniendo una noche espectacular al irse de 4-3 con dos dobles. El momento cumbre llegó en la quinta entrada, cuando conectó su doble número 400 de por vida ante los envíos de Matthew Boyd.

No obstante, el esfuerzo físico pasó factura:

El origen: Manny mostró incomodidad tras realizar varios deslizamientos en la segunda base.

La salida: Después de fallar con un rodado en el sexto inning donde se le vio correr con dificultad hacia la inicial, fue retirado del juego al inicio de la séptima entrada.

¿Qué dice el mánager Craig Stammen?

Para tranquilidad de la fanaticada de los frailes y de la República Dominicana, el dirigente Craig Stammen calificó la salida como una medida de precaución.

“Él está bien”, afirmó Stammen tras el partido. “Lo sacamos por precaución. Parecía que iba un poco lento hacia la base y salió del cajón de bateo de forma algo incómoda. Tuvo un par de barridas en segunda que no le cayeron bien en la parte inferior del cuerpo. Hablaremos con él mañana para evaluar cómo sigue”.

Remontada y fin de una racha histórica

El juego fue un toma y daca constante. Tras iniciar ganando 3-0, los Padres se vieron debajo 5-3 tras un Grand Slam de los Cubs. Sin embargo, la artillería de San Diego respondió:

Nick Castellanos: Empujó dos con un sencillo clave.

Ty France: Se vistió de héroe con un triple remolcador de dos (y luego pasó a cubrir la tercera base tras la salida de Manny).

Gavin Sheets: Selló la victoria con un jonrón solitario.

La nota curiosa la dio el cerrador Mason Miller, quien permitió sus primeras carreras limpias del año, cortando una racha histórica para la franquicia de 34.2 entradas sin permitir anotaciones. Su efectividad quedó en 1.26.

¿Deberían los Padres darle descanso a Manny Machado en los próximos juegos para no arriesgar su contrato de 350 millones, o el equipo lo necesita demasiado para mantener el liderato?