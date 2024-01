Rays jugarán dos partidos de primavera en Quisqueya en 2024 Los Medias Rojas serán el oponente para las exhibiciones del 9 y 10 de marzo en el Estadio Quisqueya en Santo Domingo.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El viaje de primavera a República Dominicana será un regreso a casa para varios jugadores de los Rays, incluidos Wander Franco y José Siri. Los Rays viajarán a la República Dominicana en marzo para dos exhibiciones contra los Medias Rojas.

Los juegos, parte del programa MLB World Tour anunciado el miércoles por la liga y el sindicato de jugadores, se jugarán del 9 al 10 de marzo en el Estadio Quisqueya en la ciudad capital de Santo Domingo.

El viaje será un regreso a casa para varios jugadores de los Rays, incluidos Wander Franco, Manuel Margot, José Siri y Francisco Mejía; así como los entrenadores Rodney Linares y Tomás Francisco.

“Será el honor de mi vida ser parte de un juego de exhibición de las Grandes Ligas de Béisbol en mi país de origen”, dijo Linares, entrenador de banca de los Rays, en un comunicado. “Es una oportunidad increíble para llevar el béisbol de los Rays a nuestros fanáticos en la República Dominicana y para que nuestros jugadores tengan una experiencia tan memorable”.

Aunque la República Dominicana produce más jugadores de Grandes Ligas que cualquier otro país fuera de Estados Unidos, no se han jugado muchos partidos allí. Los Mellizos y los Tigres jugaron una exhibición en 2020, y antes las más recientes fueron exhibiciones en el 2000 entre los Astros y los Medias Rojas, y en 1999 entre los Expos y los Mets.

El interés en los juegos Rays-Red Sox debería ser alto. El juego de 2020, según mlb.com , se agotó en aproximadamente 24 horas, con una capacidad de poco menos de 15,000 personas en el Estadio Quisqueya.

Los Rays, como la mayoría de los equipos, tienen una academia de entrenamiento en República Dominicana y equipos de campo de jóvenes prospectos en la liga de verano.

Los Rays realizaron cuatro viajes internacionales anteriores. En 2004, fueron a Tokio con los Yankees para jugar dos partidos inaugurales de la temporada regular. Jugaron exhibiciones en Venezuela (vs. Bravos) en 2000, México (vs. Piratas) en 2001 y Cuba (vs. selección nacional) en 2016.

Major League Baseball también anunció planes para juegos de temporada regular el próximo año en Corea (Dodgers-Padres), México (Astros-Rockies) e Inglaterra (Mets-Phillies).