Tarik Skubal al quirófano: Detroit pierde a su as por tiempo indefinido El estelar lanzador de los Tigres se someterá a una cirugía en el codo izquierdo para extraer tejidos sueltos. Tras reportar molestias antes de su apertura de este lunes, el equipo confirmó la intervención artroscópica que lo deja fuera de acción sin una fecha de regreso establecida.

La rotación de los Tigres de Detroit ha recibido su golpe más duro en lo que va de temporada 2026. Tarik Skubal, la pieza central del pitcheo del equipo, será operado para extraerle cuerpos sueltos en el codo de lanzar, según informó Jason Beck. La noticia llega justo cuando el zurdo estaba programado para abrir el encuentro de este lunes contra los Red Sox de Boston.

El proceso de la lesión

Aunque se esperaba que Skubal cumpliera con su apertura, el dolor persistente obligó al cuerpo médico a realizar estudios profundos que determinaron la necesidad de la cirugía:

La recaída: A pesar de los esfuerzos por mantenerlo en la rotación, el malestar en el codo no cedió, llevando a la decisión de la intervención quirúrgica.

Cirugía artroscópica: El procedimiento se enfocará específicamente en la limpieza de tejidos sueltos, una operación que, aunque necesaria, deja su disponibilidad futura en el aire.

Incertidumbre en el montículo

Con la baja de Skubal, los Tigres enfrentan un panorama incierto en su staff de abridores. Hasta el momento, la organización no ha fijado un tiempo estimado para su recuperación, indicando que su regreso está por determinarse dependiendo de la evolución tras la cirugía.

Esta pérdida obliga a Detroit a realizar ajustes inmediatos en su calendario de pitcheo mientras esperan los resultados del procedimiento médico del as zurdo.